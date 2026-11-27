AFC Bournemouth siegt unter Trainer Marco Rose 2:1 bei Celta Vigo. Das Team erreicht die Vereinsbestmarke mit zehn Siegen in Folge.

Marco Rose führte seinen Verein, den AFC Bournemouth, mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo zu einem neuen Vereinsrekord. Die "Cherries" errungen damit ihren zehnten Sieg in Serie und festigten damit ihre Position in der europäischen Konkurrenz. Der aktuelle Fünftplatzierte der Premier League schaffte diesen Triumph unter erschwerten Bedingungen.

Historischer Durchbruch in Europa

AFC Bournemouth ist der erste englische Verein, der bei seinem Debüt auf europäischer Ebene alle ersten fünf Spiele gewinnt. Laut dem Datenanbieter "opta" gehört dies zu einer seltenen Leistung in der Geschichte bedeutender europäischer Wettbewerbe. Seit über 50 Jahren gelang dies nur dem 1. FC Nürnberg in der Saison 1961/62 sowie Ararat Jerewan in der Spielzeit 1972/73.

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Kampfgeist in Unterzahl beweisen

Der Match gegen Celta Vigo begann für die Engländer alles andere als optimal. Nach einem Führungstor von Iago Aspas in der 19. Minute sah Bafodé Diakité nach einem VAR-Eingriff in der 23. Minute die Rote Karte. AFC Bournemouth musste somit fast 70 Minuten in Unterzahl antreten, fand aber in der Halbzeitpause die nötige Wendung. Álvaro Rodríguez glich kurz nach der Pause aus und Rayan sorgte in der 78. Minute für den Siegtreffer.

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Trainer Marco Rose lobt Mannschaft

Marco Rose betonte nach dem Spiel am Donnerstagabend den immense Kampfgeist seiner Truppe. Der ehemalige Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig sprach von unermüdlicher Energie und einem unbedingten Glauben an den Sieg. Er drückte seine Stolz über die Reaktion der Mannschaft nach dem Rückstand und dem Ausschluss von Diakité aus.

Stabilität nach schwierigem Start

Seit seiner Übernahme des Amtes im Sommer, als er Nachfolger von Adoni Iraola wurde, der zum FC Liverpool wechselte, hat sich die Lage für Bournemouth gewandelt. Trotz eines schwierigen Saisonbeginns mit sechs sieglosen Ligaspielen stabilisierte Rose die Formation. Die Fans der "Cherries" feiern den gebürtigen Leipziger mittlerweile leidenschaftlich für diese Wende.