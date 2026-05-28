Der ehemalige Trainer von RB Leipzig war am Mittwochabend im Stadion, um das Finale der Conference League zu verfolgen. Er saß nicht im VIP-Bereich, sondern mischte sich unter die Zuschauer.

Marco Rose kehrt zurück in die Red Bull Arena, um das Finale der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano zu verfolgen. Der ehemalige Trainer von RB Leipzig saß nicht im VIP-Bereich, sondern mischte sich unter die Zuschauer.

Es war seine erste öffentliche Erscheinung nach 15 Monaten. Rose wird im Sommer den Premier-League-Klub AFC Bournemouth übernehmen und wird damit einen künftigen Gegner direkt vor der eigenen Haustür beobachten können. Der Österreicher wird es nicht schaffen, mit Crystal Palace den Europapokal zu gewinnen, da er seinen Vertrag am Saisonende nicht verlängert





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