US-Außenminister Marco Rubio gewinnt an Schwung: Umfragen zeigen 36 Prozent Unterstützung in den Vorwahlen 2028 vor Vizepräsident JD Vance.

US-Außenminister Marco Rubio hat im innerrepublikanischen Kampf um die Präsidentschaftskandidatur für das Jahr 2028 deutlich an Boden gutgemacht. Während Vizepräsident JD Vance lange Zeit als logischer Nachfolger von Donald Trump galt, zeichnet sich nun ein dynamischerer Wettstreit innerhalb der Partei ab. Die politische Dynamik hat sich seit den Vorwahlen von 2016 grundlegend verschoben, in denen Trump Rubio noch als "Kleiner Marco" abgewertet hatte.

Umfrageergebnisse und politische Verschiebungen

Laut einer aktuellen Erhebung des Emerson College unterstützen dreißigundsechzig Prozent der befragten republikanischen Vorwahlwähler den aktuellen Außenminister als ihren Kandidaten. Dieser Wert stellt eine signifikante Verschiebung dar, da Vizepräsident JD Vance lediglich noch auf einen Anteil von zwanzig Prozent kommt. Bislang hatte der Vizepräsident die Pole-Position inne, doch diese Führung ist nun stark unter Druck geraten. Die Daten zeigen, dass das Potenzial von Rubio in der Basis der Partei wächst und er sich von einem Außenposten zu einem ernstzunehmenden Herausforderer entwickelt.

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Spannungen zwischen Trump, Rubio und Vance

Die aktuelle Situation spiegelt komplexe Konflikte innerhalb der Trump-Kampagne wider. Donald Trump hatte Rubio nach der Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen ins politische Verlies gedrängt, nachdem Vance diese Niederlage gegen den Iran-Krieg von Trump geschoben hatte. Dieser Konflikt wurde weiter verschärft, als Trump Rubio von weiteren Verhandlungen mit Teheran abzog und diese als "Zeitverschwendung" charakterisierte. Stattdessen soll sich Vance auf Korruptionsbekämpfung konzentrieren, während Rubio derzeit als der lachende Dritte aus dieser internen Rivalität hervorgeht.

Äußerungen und öffentliches Image von JD Vance

Trotz der politischen Distanz zu Rubio zeigte sich der Vizepräsident auf der ASEAN-Konferenz in Manila auf den Philippinen überraschend positiv in Bezug auf seinen Kollegen. Er fragte öffentlich: "Sagt mal, wie heiß ist denn Marco?" und lobte dessen Arbeit als großartig und fantastisch. Diese Worte stehen im krassen Kontrast zu früheren Entwertungen und könnten Teil einer strategischen Annäherung oder der Anerkennung der aktuellen Umfragewerte sein, da Rubio seinen Aufstieg bemerkt zu haben scheint.

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Ambitionen und diplomatische Zurückhaltung

Ob Marco Rubio tatsächlich eine Kandidatur anstrebt, bleibt zunächst im Verborgenen. CNN zitierte Insider, wonach Rubios Ambitionen angesichts des wachsenden Hypes spürbarer und konkreter geworden seien. Dennoch schweigt er sich öffentlich aus. Beim G7-Außenministertreffen in Paris bestritt er jegliche Diskussionen über das Jahr 2028 und erklärte, er werde das Thema in keiner Form und auf keine Weise diskutieren. Diese Zurückhaltung ist Teil eines schwierigen Spagats, als Chefdiplomat Loyalität zu wahren, während gleichzeitig eine Vision für die Partei nach Trump entwickelt werden muss.

Ausblick auf die Republikanische Vorwahl 2028

Verbündete von Rubio raten ihm angeblich, erst bei den übernächsten Wahlen anzutreten, um die aktuellen diplomatischen Verpflichtungen nicht zu gefährden. Die Herausforderung besteht darin, sich für eine mögliche Kandidatur auf Distanz zu gehen und gleichzeitig eine klare Vision für die Republikaner nach dem Abgang von Trump zu entwickeln. Ob Donald Trump den Außenminister dann weiterhin als "heiß" bezeichnet, bleibt abzuwarten. Die politische Landschaft für die US-Präsidentschaftswahl 2028 wird sich in den kommenden Monaten weiter zuspitzen, da beide Kandidaten ihre Positionen in der Partei festigen müssen.