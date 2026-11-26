Marco Rummer führt DG Nexolution weiter, sein Vertrag wird vorzeitig um fünf Jahre verlängert.

Marco Rummer bleibt Vorstandsvorsitzender von DG Nexolution. Der Aufsichtsrat habe seinen Vertrag um fünf Jahre verlängert, teilte das Wiesbadener Unternehmen am Donnerstag mit. Er läuft somit bis Ende 2031.

Rummer steht seit Mitte 2024 an der Spitze von DG Nexolution, die für die genossenschaftliche Finanzgruppe, aber auch externe Kunden, verschiedene Dienstleistungen bereitstellt. Mit der Vertragsverlängerung betone das Aufsichtsgremium unter Vorsitz von BVR-Präsidentin Marija Kolak das Vertrauen in Rummers Arbeit und bekräftige die Fortführung des Transformationsprozesses.

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„Marco Rummer hat die DG Nexolution in den vergangenen Jahren grundlegend modernisiert, auf einen profitablen Wachstumskurs geführt und wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt“, wird Kolak in der Mitteilung zitiert. Der frühere DG Verlag, der 2021 in DG Nexolution umbenannt wurde, stellt Debit- und Kreditkarten zur Verfügung, ist verantwortlich für das Kundenbindungsprogramm MeinPlus, bietet Logistikservices, regulatorische Informationen und diverse Publikationen. , mehr Kunden außerhalb der Finanzgruppe zu gewinnen und hat auch anorganisches Wachstum in Aussicht gestellt.