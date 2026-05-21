Marco Russ spricht offen über seine Krebserkrankung und sein Comeback

Marco Russ, einstiger Verteidiger der Eintracht Frankfurt, spricht in den Klub-Medien offen über seine schlimmste Zeit seines Lebens und seine Krebserkrankung. Er blickt zurück auf die Diagnose im Mai 2016 und beschreibt die körperliche und psychische Herausforderungen, die er durch die Diagnose und die anschließende Chemotherapie zu bewältigen hatte.

2016 kämpfte Marco Russ (40) gleichzeitig um sein Leben – und um den Klassenerhalt mit Eintracht Frankfurt . Jetzt spricht die Eintracht-Legende in den Klub-Medien so offen wie selten über die schlimmste Zeit seines Lebens und freut sich über sein zehnjähriges Jubiläum ohne Krebs.

Im Mai 2016 wird bei Russ Hodenkrebs diagnostiziert. Vorausgegangen war ein auffälliger Befund bei einer Dopingkontrolle. Heute sagt der frühere Verteidiger rückblickend: „Natürlich sind die Dopingkontrollen dann auch ein wichtiger Faktor gewesen, dass man das bei mir diagnostizieren konnte.

“. Während Frankfurt gegen den Abstieg kämpft, beginnt für Russ der Kampf gegen den Krebs. Nach der OP folgt die Chemotherapie. Russ verliert Haare und Bart – und erlebt körperliche Schmerzen, die er bis heute nicht vergessen hat.

„Ich muss sagen, dass ich während der ersten Chemo überrascht war, dass es mir relativ gut ging. Klar hatte ich immer mal wieder mit Übelkeit zu kämpfen gehabt, aber ich konnte teilweise ganz normal Besuch empfangen. Ich habe auch aufrecht im Bett gesessen. Und mir ging’s eigentlich okay.

„Wahrscheinlich, weil mein Körper noch einigermaßen fit war. “ Doch dann kommt die zweite Chemo – und die wirft ihn komplett aus der Bahn. „Was mich halt wirklich umgehauen hat, war dann die zweite Chemo. Da habe ich wirklich sieben Tage lang nur im Bett gelegen und nichts gegessen, nichts getrunken.

Ich habe keine Ahnung, wie viele Kilos ich in der Woche abgenommen habe. Die war extrem, die war sehr hart.

“meint: „Gestern war das zehnjährige Jubiläum, was Krebsnachsorge angeht. Ich war gestern wieder zur Nachsorge. Jetzt sind es 10 Jahre her. Alles fein, alles top.

Mir geht’s gut. “ Ein Satz, der bei allen Eintracht-Fans für Gänsehaut sorgen dürfte





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