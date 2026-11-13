Marcos Llorente und Paddy erwarten zweites Kind

Fußball-Star Marcos Llorente und Influencerin Paddy werden erneut Eltern, wie das Paar am 13. November 2026 auf Instagram bekannt gab. Die Familie wächst damit auf vier Personen.

Der spanische Fußballprofi Marcos Llorente und die Influencerin Paddy freuen sich über Nachwuchs. Das Paar gab am 13. November 2026 auf Instagram bekannt, dass es zum zweiten Mal Eltern wird. Llorente, 31 Jahre alt und Spieler von Atlético Madrid, und Paddy, die auf Instagram 319.000 Follower hat, teilten die Neuigkeit mit einem gefühlvollen Foto.

Das Bild zeigt das Paar gemeinsam im Meer. Llorente steht hinter seiner Frau, umarmt sie und legt eine Hand sanft auf ihren Bauch. Die Botschaft zur Schwangerschaft war emotional formuliert: Die Liebe der beiden erwache zu neuem Leben, und das ungeborene Kind sei für seine große Schwester, seinen Vater und seine Mutter ein wahr gewordener Traum.

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Ankündigung der zweiten Schwangerschaft im Detail

Das Paar hat seine zweite Schwangerschaft öffentlich über Instagram gemacht. Die Ankündigung richtet sich damit direkt an die Follower beider Partner, die das Paar seit Jahren begleiten.

Im Februar 2025 kam die erste gemeinsame Tochter Amor zur Welt. Mit dem zweiten Kind wird sie nun zur großen Schwester. In der Mitteilung betonte das Paar, dass die Familie auf das Baby warte.

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Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Glückwünsche von Fans und Persönlichkeiten aus dem Sport. Unter den Gratulanten war unter anderem die Fußball-Ikone Luis Figo, der 54 Jahre alt ist.

Heiratsantrag im Atlético-Stadion als Wendepunkt

Der Heiratsantrag von Marcos Llorente an Paddy fand im Atlético-Stadion statt. Llorente hatte seine Partnerin unter einem Vorwand dorthin gelockt, angeblich sollte sie dort eine Ehrung erhalten.

Laut Berichten wurden zunächst die schönsten Tore des Fußballspielers auf der Videoleinwand gezeigt. Danach wechselte die Anzeige plötzlich zu gemeinsamen Erinnerungen des Paares. Anschließend ging Llorente auf die Knie und stellte Paddy die entscheidende Frage.

Das Paar kennt sich aus der Schulzeit und ist seit 2013 ein Paar. Zehn Jahre später heirateten Llorente und Paddy auf Mallorca in einer romantischen Zeremonie. Damit gilt die Verbindung in Spanien als eines der bekanntesten Fußball-Paare.

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Familie wächst und Paar bleibt im Fokus

Mit dem zweiten Kind erweitert sich die Familie von Marcos Llorente und Paddy auf vier Personen. Der Schritt setzt die gemeinsame Familiengeschichte fort, die das Paar seit der Hochzeit auf Mallorca öffentlich begleitet.

Da beide Partner eine große Reichweite in sozialen Netzwerken haben, verbreitete sich die Nachricht schnell. Der Post dokumentiert, wie das Paar Familie, Sport und öffentliche Aufmerksamkeit miteinander verbindet.