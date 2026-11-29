Atlético Madrids Marcos Llorente ist ein spezieller Typ – mit komischen Lebensgewohnheiten und schrägen Ansichten. Manches ist schrullig, manches verschwurbelt, anderes sogar gefährlich.

Moreno bewegen. Manche bringen ihn sogar heftig in Wallung. Eines dieser Themen ist die Missgunst seiner Mitmenschen.

„Das ist das, das dich erwartet, meine Tochter“, wetterte der 27-malige A-Nationalspieler zuletzt auf Social Media: „Ein Spanien voller Neid, großer Heuchelei, Kritik, Vorurteile und Menschen, die sich mehr darum kümmern, was der Nachbar tut. Sie reden von Fortschritt, erkennen aber die Schäden nicht und dass wir uns alle rückwärts bewegen.

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“ Was war da los? Llorente, der auf die sogenannte Paläo-Dät setzt – eine steinzeitliche Ernährungsweise mit Fleisch, Fisch, Eiern, Beeren, Wildgemüse, Nüssen, Kräutern, Pilzen, dazu auch mal einen Kaffee mit einem dicken Klumpen Butter und Kokosöl drin – hatte seine 21-monatige Tochter mit Kaviar gefüttert.