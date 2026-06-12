Marcos Senesi ersetzt verletzten Leo Balerdi im WM‑Kader - HSV‑Verteidiger Capaldo bleibt außen vor

Der argentinische Fußballverband beruft Marcos Senesi für die Weltmeisterschaft, während der HSV‑Abwehrspieler Nicolas Capaldo trotz Debüt nicht ins 26‑Kader einzieht.

Der argentinische Fußballverband hat am späten Donnerstagabend offiziell bekannt gegeben, dass der 29‑jährige Bournemouth‑Verteidiger Marcos Senesi in das endgültige WM‑Kader berufen wurde. Damit schließt er die Lücke, die durch die Verletzung des 27‑jährigen Leo Balerdi entstanden ist, der zuvor für Marseille und früher für Borussia Dortmund aktiv war.

Senesi, ein ausgebildeter Innenverteidiger, hat in der vergangenen Premier‑League‑Saison eindrucksvolle Leistungen gezeigt und steht kurz davor, zu Tottenham Hotspur zu wechseln. Die Mitteilung erreichte ihn im Urlaub auf Ibiza, was durch ein von seiner Freundin Kelci‑Rose Bowers veröffentlichtes Video dokumentiert wurde, in dem der entscheidende Anruf von Nationaltrainer Lionel Scaloni zu sehen ist. Der 27‑jährige HSV‑Abwehrspieler Nicolas Capaldo, der vor dem Turnier bereits im erweiterten Testspiel‑Aufgebot der argentinischen Nationalmannschaft stand, musste nun einen herben Rückschlag verkraften.

Capaldo hatte im Freundschaftsspiel gegen Honduras sein Länderspiel‑Debüt gefeiert und mit einer soliden Vorstellung auf sich aufmerksam gemacht. Nach dem Ausfall von Balerdi schien er ein starker Anwärter für den Platz zu sein, zumal er als vielseitiger Verteidiger sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden kann.

Allerdings wurden die Teamkollegen Nahuel Molina und Gonzalo Montiel, die zuvor mit Verletzungen gekämpft hatten, zuletzt wieder für das WM‑Turnier freigegeben, was Capaldos Chancen deutlich verringerte. Auch sein Konkurrenzspieler Agustin Giay aus Palmeiras erhielt nach zwei Testspiele keinen weiteren Aufruf. Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten von Senesi aus, weil er als klassischer Innenverteidiger das Profil von Balerdi am besten abbildet. Für Capaldo bedeutet die Entscheidung, dass er sich nun damit begnügen muss, die Argentinier aus der Ferne zu unterstützen.

Die Nationalmannschaft, angeführt von Superstar Lionel Messi, tritt in Gruppe J gegen Algerien, Österreich und Jordanien an. Trotz der Enttäuschung bleibt Capaldo optimistisch und blickt auf seine Vereinskarriere in Deutschland, wo er als starker Allrounder im HSV-Defensive line gilt. Die WM‑Berufung von Senesi löst zudem weitere Diskussionen über die Defensive Argentiniens aus, insbesondere über die Balance zwischen erfahrenen Innenverteidigern und flexiblen Außenverteidigern, die in den letzten Turnierzyklen immer wichtiger geworden ist.

Während die argentinischen Fans gespannt auf das Turnier warten, bleibt abzuwarten, ob weitere Boni‑Aufrufe für verletzte Spieler erfolgen und wie sich das Team unter der Führung von Scaloni weiter entwickeln wird





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