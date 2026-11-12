Marcus Smart nach Faustschlag gegen Warriors excluded

Houston Rockets Guard Marcus Smart wurde nach einem Eklat mit Charles Bassey ausgeschlossen. Die NBA prüft nun eine Sperre.

Während des NBA-Spiels zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors kam es zu einem heftigen Eklat, der für internationale Schlagzeilen sorgte. Der 32-jährige Rockets-Spieler Marcus Smart geriet nach einem körperlichen Zweikampf mit Charles Bassey außer Kontrolle und zeigte eine wenig professionelle Reaktion vor den Augen der Schiedsrichter.

Der Vorfall im dritten Viertel

Mit 21 Sekunden verbleibender Spielzeit im dritten Viertel, bei einem Stand von 115:108 für Houston, verhedderten sich die beiden Profis beim Rebound. Smart, dessen Ellbogen bereits angeschlagen war, wurde bei der Aktion verdreht. Dies führte zu einem unmittelbaren Konfrontation mit dem 26-jährigen Warriors-Center Charles Bassey.

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Beide Spieler gingen Brust an Brust, während das Wortgefecht eskalierte. Bassey provozierte seinen Kontrahenten mit der Frage Was willst du machen. Auf diese Worte hin verlor Smart endgültig die Beherrschung. Er schwang die rechte Faust zu einem Haken aus, der Bassey jedoch nur leicht an der Nase streifte, da dieser rechtzeitig den Kopf wegzog.

Sofortige Konsequenzen und Ausschluss

Mitspieler warfen sich sofort dazwischen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Smart war sich der drohenden Konsequenzen scheinbar bewusst und marschierte bereits vor einer Überprüfung durch den Videomonitor direkt in die Umkleidekatakomben. Die Schiedsrichter um Mitchell Ervin fällten schnell das Urteil: Flagrant Foul 2 und automatischer Spielausschluss.

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Für Smart war seine Teilnahme an dem Abend beendet. Vor dem Vorfall hatte er 17 Minuten auf dem Feld gestanden und sechs Punkte, zwei Rebounds sowie einen Assist verzeichnet. Der automatische Ausschluss beendete seinen Einsatz vorzeitig und sorgte für eine massive Verschärfung der Situation im Vergleich zu einem einfachen Foul.

Kontroverse Reaktionen nach dem Spiel

Nach der Partie gab Charles Bassey eine scharfe Kritik ab. Er unterstellte Smart, die Härte im Spiel nur vorgetäuscht zu haben. Bassey behauptete, Smart habe den Rauswurf absichtlich provoziert, weil er keine Lust mehr auf das Spiel gehabt habe. Diese Darstellung stand im direkten Widerspruch zur Verteidigung durch das Rockets-Management.

Rockets-Coach Ime Udoka schützte seinen Spieler öffentlich. Er erklärte den Ausbruch als reine Affektreaktion auf den schmerzhaften Angriff gegen den bereits verletzten Ellbogen von Smart. Udoka versuchte somit, die Verantwortung von der vorsätzlichen Aggression auf die unbewusste Reflexreaktion auf Schmerz zu verschieben.

Weiteres Vorgehen der NBA

Die National Basketball Association wird den Vorfall nun intensiv prüfen. Marcus Smart droht im weiteren Verlauf eine offizielle Sperre oder eine Geldstrafe. Die Ligaleitung muss entscheiden, ob das Vergehen als unnötige Härte gewertet wird, die über ein normales Basketballfoul hinausgeht. Fans und Medien beobachten gespannt die weitere Entwicklung.

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Der Fall hebt erneut die Spannungen zwischen den Teams in der aktuellen Saison hervor. Die genaue Höhe der Strafe hängt von den Bewertungen der NBA-Offiziellen ab. Bis zur Verkündung der finalen Entscheidung bleibt Smart zunächst freigestellt, doch ein Rückkehrtermin ist noch nicht absehbar.