Maren Gilzer: "Frieda - Mit Feuer und Flamme"-Comeback bei 66 Jahren

Maren Gilzer kehrt mit 66 Jahren in die TV-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" zurück und wird als Gemeindeschwester Erna Bäuerle zu sehen sein. Die ehemalige Model, Schauspielerin und Bauzeichnerin hat sich nie auf das Glamour der Showbranche verlassen und sich auf den Bau und die Sanierung von Häusern spezialisiert.

Maren Gilzer (66) freut sich über ihr Comeback in der TV-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme", in der sie als Gemeindeschwester Erna Bäuerle zu sehen sein wird.

Die ehemalige Model, Schauspielerin und Bauzeichnerin hat sich nie auf das Glamour der Showbranche verlassen und sich auf den Bau und die Sanierung von Häusern spezialisiert. Gilzer ist mit ihrem Ehemann Harry Kuhlmann (62) in Nordhessen gezogen, wo sie sich um den Kauf und die Renovierung eines Fachwerkhäuses gekümmert hat. Die Landschaft und die Nähe zu ihrer Mutter haben sie überzeugt, in der kleinen Gemeinde zu bleiben.

Maren Gilzer ist heute ein Urgestein im deutschen Fernsehen und hat in ihrer Karriere viele Erfolge gefeiert, darunter den Sieg im Dschungelcamp 2015. Sie ist jedoch realistisch und weiß, dass die Konkurrenz auf dem Markt sehr groß ist. Gilzer hofft, dass ihre Erfahrung als Bauzeichnerin ihr in Zukunft eine Einrichtungssendung ermöglicht, in der sie renoviert und neues Interior angeschafft wird





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Maren Gilzer Frieda - Mit Feuer Und Flamme TV-Comeback Bauzeichnerin Einrichtungssendung

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