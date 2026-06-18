Maresca noch nicht offiziell als Nachfolger von Pep Guardiola

Die Ablöse-Verhandlungen zwischen Enzo Maresca und Ex-Klub Chelsea ziehen sich hin. Der Klub bietet knapp 140 Mio. Euro für Elliot Anderson von Nottingham Forest.

Offiziell ist Enzo Maresca noch nicht der Nachfolger von Pep Guardiola . Zwar liegt ein Dreijahresvertrag vor, doch die Ablöse-Verhandlungen mit Ex-Klub Chelsea ziehen sich hin.

Die Londoner hatten sich am 1. Januar von Manchester Citys ehemaligem Co-Trainer getrennt, doch sein Kontrakt bis 2029 gilt noch. Bei der Ablöse soll es um einige Millionen Euro gehen. Juristen checken zudem, ob Man City unerlaubterweise noch während seiner Amtszeit Kontakt zu ihm aufnahm.

Sein Königstransfer könnte noch vor ihm ankommen: Der Klub bietet nämlich knapp 140 Mio. Euro für Elliot Anderson von Nottingham Forest. Der Mittelfeldmann gilt als eines der größten Zukunftsversprechen Englands. In der abgelaufenen Saison kommt er in 50 Pflichtspielen auf vier Tore sowie fünf Assists und ist Teil des Aufgebots.

Nach Informationen von SPORT BILD fordert Forest allerdings rund 150 Mio. Euro. Anderson wäre damit der Rekord-Transfer der Premier-League-Geschichte vor Alexander Isak, der vergangenen Sommer für rund 145 Mio. Euro von Newcastle nach Liverpool wechselte.

Der Blockbuster-Wechsel wurde bereits vor Monaten und unabhängig von Maresca angeschoben. Dahinter steckt die Vereins-Leitlinie, immer einen Kern von englischen Top-Stars im Team zu haben. Regeln wie diese will der Klub nach zehn erfolgreichen Jahren und 20 Titeln unter Pep nicht über den Haufen werfen. Denn: Die Klubführung rund um Scheich Mansour aus Abu Dhabi und Präsident Khaldoon Al Mubarak möchte das Pep-Erbe fortführen.

Sieger und mit der U23 von City 2021 Meister der Premier League 2. Dazu bleibt mit Geschäftsführer Ferran Soriano einer der Baumeister des Erfolgs erhalten. Trotzdem steht ein Umbruch an. Mit Abwehrmann John Stones und Mittelfeld-Lenker Bernardo Silva sind zwei Klub-Legenden schon weg, auch Verteidiger Manuel Akanji geht.

Der Verbleib der Triple-Helden Rodri und Rúben Dias ist nicht gesichert. Dazu wechselt der gesamte Trainerstab bis zum Torwarttrainer. In Sachen Transfers arbeitet Maresca schon seit Wochen mit Sportdirektor Hugo Viana an der neuen Saison. Großer Bedarf besteht in der Abwehr.

Innenverteidiger Vitor Reis kehrt nach einer starken Saison in Spanien von Leih-Klub Girona zurück. Mit Rechtsverteidiger Marco Palestra aus Bergamo soll sich der Verein einig sein





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