Enzo Maresca wird wohl Pep Guardiola bei Manchester City beerben. Der Klub plant einen Rekordtransfer für Elliot Anderson und einen Umbruch im Kader.

Offiziell ist Enzo Maresca (46) noch nicht der Nachfolger von Pep Guardiola (55) bei Manchester City . Zwar liegt ein Dreijahresvertrag vor, doch die Ablöseverhandlungen mit dem Ex-Klub Chelsea ziehen sich hin.

Die Londoner hatten sich am 1. Januar von Manchester Citys ehemaligem Co-Trainer getrennt, doch sein Kontrakt bis 2029 gilt noch. Bei der Ablöse soll es um einige Millionen Euro gehen. Juristen prüfen zudem, ob Manchester City unerlaubterweise noch während seiner Amtszeit Kontakt zu ihm aufnahm.

Dieser Schritt ist nicht ungewöhnlich im modernen Fußballgeschäft, aber die genauen Modalitäten bleiben geheim. Die Klubführung um Scheich Mansour aus Abu Dhabi und Präsident Khaldoon Al Mubarak (51) möchte das Erbe von Pep Guardiola fortführen, das in zehn Jahren mit 20 Titeln glänzt. Dazu bleibt mit Geschäftsführer Ferran Soriano (59) einer der Baumeister des Erfolgs erhalten. Trotzdem steht ein Umbruch an.

Mit Abwehrmann John Stones (32) und Mittelfeld-Lenker Bernardo Silva (31) sind zwei Klub-Legenden gegangen. Auch Verteidiger Manuel Akanji (30) wechselt für 15 Millionen Euro zu Inter Mailand. Der Verbleib der Triple-Helden Rodri (29) und Rúben Dias (29) ist nicht gesichert. Der gesamte Trainerstab bis zum Torwarttrainer wird ausgewechselt.

In Sachen Transfers arbeitet Maresca schon seit Wochen mit Sportdirektor Hugo Viana (43) an der neuen Saison. Großer Bedarf besteht in der Abwehr. Innenverteidiger Vitor Reis (20) kehrt nach einer starken Saison in Spanien von Leih-Klub Girona zurück. Mit Rechtsverteidiger Marco Palestra (21) aus Bergamo soll sich der Verein einig sein.

Sein Königstransfer könnte noch vor ihm ankommen: Der Klub bietet nämlich knapp 140 Millionen Euro für Elliot Anderson (23) von Nottingham Forest. Der Mittelfeldmann gilt als eines der größten Zukunftsversprechen Englands. In der abgelaufenen Saison kommt er in 50 Pflichtspielen auf vier Tore sowie fünf Assists und ist Teil des Aufgebots. Nach SPORT BILD-Informationen fordert Forest allerdings rund 150 Millionen Euro.

Anderson wäre damit der Rekord-Transfer der Premier-League-Geschichte vor Alexander Isak (26), der vergangenen Sommer für rund 145 Millionen Euro von Newcastle nach Liverpool wechselte. Der Blockbuster-Wechsel wurde bereits vor Monaten und unabhängig von Maresca angeschoben. Dahinter steckt die Vereins-Leitlinie, immer einen Kern von englischen Top-Stars im Team zu haben. Regeln wie diese will der Klub nach zehn erfolgreichen Jahren nicht über den Haufen werfen.

Manchester City steht vor einer neuen Ära. Mit Maresca kommt ein Trainer, der als Sieger der Premier League 2 mit der U23 von City 2021 gilt. Er kennt den Verein und seine Philosophie. Die Fans hoffen auf eine nahtlose Fortsetzung des Erfolgs.

Allerdings müssen die Transfers schnell über die Bühne gehen, denn die Vorbereitung auf die nächste Saison beginnt bald. Die Ablösesumme für Anderson zeigt, dass City bereit ist, tief in die Tasche zu greifen, um die Mannschaft zu verstärken. Die Verhandlungen mit Forest könnten sich noch hinziehen, aber City ist optimistisch. Auch andere Positionen sollen besetzt werden.

Die Abwehr ist eine Baustelle, aber mit Reis und Palestra hat man vielversprechende Talente im Auge. Die Zukunft von City bleibt spannend. Der Abschied von Guardiola hinterlässt eine Lücke, aber Maresca hat das Zeug, sie zu füllen. Die Klubführung vertraut ihm und unterstützt ihn mit finanziellen Mitteln.

Die Premier League kann sich auf eine aufregende Saison freuen. Manchester City wird weiterhin um Titel kämpfen, aber mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie





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