Cristiano Ronaldos Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro beschwert sich über fehlenden Respekt. Trainer Jorge Jesus reagiert ungläubig auf die Vorwürfe im Streit um die Nationalmannschaft.

Der anhaltende Konflikt zwischen Cristiano Ronaldo und der portugiesischen Nationalmannschaft hat eine neue Dimension erreicht, da sich nun die Mutter des Superstars, Maria Dolores dos Santos Aveiro, öffentlich zu Wort meldet. Die 71-Jährige beklagte am Montag in Lissabon einen massiven Mangel an Respekt gegenüber ihrem Sohn sowie verletzendes Verhalten innerhalb des Teams. Sie gab offen zu, dass sie selbst sowie ihr Sohn traurig seien, da man ihn in diesem Prozess getäuscht habe und seine Rolle im Nationalteam nicht angemessen gewürdigt worden sei.

Mutter kritisiert fehlende Würdigung des Stars

Maria Dolores dos Santos Aveiro vertrat die klare Position, dass der Rekordnationalspieler und -torschütze Portugals nicht den notwendigen Respekt erfahren habe, was sogar seine eigenen Mitspieler betrifft. Sie hob hervor, dass eine öffentliche Ehrung, anlässlich derer sich die Nationalmannschaft von ihrem größten Star verabschiedete, nicht ohne die Anwesenheit von Ronaldo stattgefunden haben dürfe. Diese Zeremonie sei für die Familie ein wichtiger Moment gewesen, der nun als entwürdigend empfunden wird, da der Betreffende nicht eingeladen oder eingebunden wurde. Dies wird nun als grober Verstoß gegen die familiären und sportlichen Wertschätzungsmechanismen betrachtet, die zwischen dem Verein und der Nationalmannschaft bestehen sollten.

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Jorge Jesus reagiert auf Vorwürfe mit Unverständnis

Portugals Nationaltrainer Jorge Jesus reagierte am Vorabend des Nations-League-Spiels in Wales am Dienstag auf die emotionalen Aussagen der Mutter mit sichtlichem Unverständnis und betonte, dass er diese Entwicklung als Störgeräusch wahrnehme. Als Journalisten ihn zur Situation befragten, fragte er rhetorisch, ob er nun auf die Mutter von Cristiano Ronaldo antworten müsse, und verwies darauf, dass eine Mutter ihre Kinder immer verteidige, bis in den Tod. Er drückte seine tiefe Wertschätzung für Dolores Aveiro aus, indem er sie als sehr liebevolle Mutter bezeichnete, die viel durchgemacht hat, um ihre Kinder großzuziehen, und sagte klar aus, dass er ihren Platz und ihre Fürsorge respektiere, obwohl er den Sachverhalt anders bewertet.

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Hintergrund des Streits um Einsatzzeit und Wortbrüche

Die aktuellen Spannungen sind das Ergebnis eines eskalierten Streits, der vor wenigen Tagen dazu führte, dass Cristiano Ronaldo geräuschvoll aus der Nationalelf zurücktrat. Dem Trainer Jorge Jesus machte er unter anderem vor, sein Wort gebrochen und ihm nicht die zugesicherte Einsatzzeit gewährt zu haben, was als schwerwiegender Vertrauensbruch interpretiert wurde. Obwohl Ronaldo seine Karriere im Trikot der Nationalmannschaft zu beenden drohte, organisierte der Verband gemeinsam mit Mitspielern und Fans am vergangenen Samstag in Braga eine feierliche Abschiedszeremonie, um sich offiziell von der Legende zu verabschieden, bevor der Konflikt mit der Mutter neu aufkochte.

Weiterer Verlauf und Ehrung beim Heimatverein

Trotz der diplomatischen Blockaden mit dem Nationaltrainer ist geplant, die versäumte Würdigung des Stars auf andere Weise nachzuholen. Die Familie und das Umfeld von Ronaldo haben angekündigt, die angestrebte Ehrung beim Herzensklub von Cristiano Ronaldo, Sporting Lissabon, durchführen zu lassen, um seinen bleibenden Platz in der Geschichte des portugiesischen Fußballs angemessen zu betonen. Dieser Schritt markiert eine klare Abgrenzung zur aktuellen Situation in der Nationalelf, zeigt aber auch die anhaltende Bedeutung des Spielers für den Sport in Portugal, unabhängig von den aktuellen sportpolitischen Auseinandersetzungen um seinen Status und seine Zukunft im Nationalteam.