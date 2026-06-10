Maria Fernanda Mora spricht fließend Deutsch und schwärmte früher für DFB-Auswahlspieler. Jetzt ist sie bei Televisa.

Maria Fernanda Mora, bekanntes Gesicht bei Televisa, spricht fließend Deutsch und schwärmte früher für Spieler der DFB-Auswahl. Sie hat ihr Abitur mit 2,0 an der Deutschen Schule Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt gemacht und später Architektur studieren wollen. Stattdessen begann sie ihr Karriere als Journalistin bei Milenio und arbeitete später für Televisa.

Televisa hat Maria Fernanda Mora , die bekanntes Gesicht ist, bekannt gegeben, die Maria spricht fließend Deutsch und schwärmte früher für Spieler der DFB-Auswahl. Die Journalistin zu BILD: "Ich habe mein Abitur mit 2,0 an der Deutsch en Schule Alexander von Humboldt in Mexiko-Stadt gemacht.

Mathematik, Physik, Chemie, Biologie - alles war auf Deutsch. Danach wollte ich eigentlich Architektur studieren.

" Die Schule hatte ein Stipendium, aber das ging an eine andere Schülerin. Maria: "Ich war unglaublich enttäuscht und wusste erst einmal nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte.





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