Maria Till organisiert erste deutsche Frau MMA-Käfigkämpfe in Leipzig

Maria Till, Tochter von Thomas Till, hat in Leipzig die erste Käfigkampf-Veranstaltung für Frauen in Deutschland erfolgreich durchgeführt. Mit 1100 Zuschauern war das Event schnell ausverkauft und markiert den Start ihrer Karriere als Veranstalterin im Mixed Martial Arts-Sport.

Maria Till hat am vergangenen Samstagabend Geschichte geschrieben, indem sie in Leipzig als erste Frau in Deutschland eine professionelle MMA-Veranstaltung im Käfig organisierte. Das Event zog 1100 Zuschauer an und war bereits vor dem eigentlichen Wettkampfabend völlig ausverkauft. Die 29-Jährige, deren Vater der ehemalige FC Sachsen-Präsident Thomas Till ist, demonstrierte mit diesem Debüt ein hohes Maß an organisatorischem Geschick und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein für die Szene des Mixed Martial Arts in der Region.

Erfolgreiche Premiere mit 1100 Zuschauern

Die Veranstaltung trug den Namen "Nexzone Fight Night" und fand im H16 statt, einem ehemaligen Event- und Volkspalast auf dem Gelände der Alten Messe in Leipzig. Das Programm umfasste 14 einzelne Kämpfe, die das lokale Publikum nachhaltig begeisterten. Im zentralen Hauptkampf setzte sich der aus Leipzig stammende Idris Ismail durch Punkten gegen den Münchner Aladdin Süllü durch. Die Halle war voll besetzt, was ein klarer Indikator für das massive Interesse der Bürger an dieser Sportart ist.

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Stakeholder und Organisatorische Struktur

Maria Till agierte nicht allein, sondern teilte sich die Verantwortung für die logistische Umsetzung mit ihren Mitorganisatoren Tobias Stephan und Jonny Orbán. Trotz dieses starken Teams war die Kapazität der Halle in Leipzig schnell erschöpft. Nach Angaben der Veranstalter hätten sie selbst bei einem höheren Angebot noch deutlich mehr Tickets verkaufen können. Dies unterstreicht die hohe Nachfragelage nach solchen Sportereignissen in der Stadt und zeigt, dass das bisherige Angebot das Potenzial der Zielgruppe bei weitem nicht ausschöpfte.

Expansion bis 2500 Zuschauer in 2027

Direkt im Anschluss an den Erfolg der Premiere wurden bereits konkrete Pläne für das Wachstum des Events bekanntgegeben. Maria Till kündigte an, dass die nächste Kampfabschnitterung im Jahr 2027 stattfinden und eine deutlich größere Bühne benötigen wird. Konkret wird angestrebt, in etwa einem knappen Jahr 2500 Zuschauer zu begrüßen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird derzeit über einen Standortwechsel nachgedacht, wobei Gespräche mit dem agra Messepark geführt werden, um dem wachsenden Publikumsstrom gerecht zu werden.

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Zukünftige Visionen und neue Arenen

Die Ambitionen der Veranstalter gehen weit über die bloße Vergrößerung der aktuellen Venue hinaus. Maria Till offenbarte bereits vor der ersten Veranstaltung, dass das langfristige Ziel darin besteht, innerhalb von zwei bis drei Jahren in der Quarterback Arena in Leipzig aufzutreten. Als weitere Perspektive wird sogar der Umzug in die große Red Bull Arena genannt. Diese Pläne stehen im Einklang mit dem aktuellen Boom des Kampfsports in Deutschland und sollen die Reichweite des Events signifikant steigern.

Doppelter sportlicher Fokus auf MMA und Reiten

Parallel zu ihrer neuen Karriere als Sportveranstalterin beabsichtigt Maria Till, ihre erfolgreiche Karriere im Westernreiten nicht zu beenden. Die 29-Jährige erklärte, dass sie weiterhin auf zweien Gleisen unterwegs ist. Ihr sportliches Hauptziel im Reitsport bleibt die Teilnahme an der Europameisterschaft im Westernreiten im Jahr 2027. Sie betonte mit humorvoller Gelassenheit, dass sie nicht einfach umgesattelt sei, sondern zwei verschiedene Leidenschaften aktiv verfolgt. Diese Kombination aus organisatorischer Expertise im Kampfsport und sportlicher Ambition im Westernreiten macht sie zu einer einzigartigen Figur in der deutschen Sportszene.