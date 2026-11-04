Maria Wern Staffel 5: Neue Krimis auf Gotland ab Dezember 2026

Die ARD strahlt vier neue Maria-Wern-Filme zur Weihnachtszeit aus. Eva Röse ermittelt auf Gotland in Fällen mit dunklen Geheimnissen und privaten Konflikten.

Die schwedische Kriminalserie " Maria Wern, Kripo Gotland" kehrt im Jahr 2026 zurück. Das deutsche Fernsehen bereitet sich bereits jetzt auf die Ausstrahlung der fünften Staffel vor. Die ARD plant für den Jahreswechsel 2026 zum Jahr 2027 eine besondere Sendereihe mit vier neuen Episoden. Diese sollen das Publikum auf der Ostseeinsel Gotland in düstere Ermittlungen entführen.

Terminplan für Filme und Streaming

Die线aren Ausstrahlungen finden an vier spezifischen Terminen statt. Der erste Film startet am 26. Dezember 2026 um 21:45 Uhr im Programm von Das Erste. Am folgenden Tag, dem 27. Dezember 2026, folgt die zweite Episode zur gleichen Sendezeit. Die dritte Geschichte wird am 1. Januar 2027 ausgestrahlt. Die finale Episode schließt die Reihe am 3. Januar 2027 ab. Zuschauer müssen nicht bis zu den TV-Terminen warten. Ab dem 22. Dezember 2026 stehen alle vier Filme in der ARD Mediathek zur Verfügung. Dort bleiben die Episoden ein ganzes Jahr lang streambar.

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Inhalte der neuen Fallgeschichten

Die Staffel beginnt mit dem Titel "Der letzte Vorhang". In dieser Handlung untersucht Kommissarin Maria Wern den angeblichen Selbstmord eines Schauspielers auf der Bühne. Es zeigt sich schnell, dass hinter den Kulissen eines Theaterensembles zahlreiche Spannungen liegen. Eine junge Schneiderin kommt beinahe ums Leben, was auf gefährliche Motive hindeutet. Im zweiten Teil "Blutsbande" stehen Machtkämpfe um einen Golfklub im Mittelpunkt der Ermittlungen. Die dritte Episode "In dunkler Nacht" widmet sich dem Verschwinden eines zwölfjährigen Pfadfinders. Der finale Film "Die Falle" behandelt Themen wie Cybergrooming und digitale Manipulation.

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Persönliche Konflikte der Hauptfigur

Neben den Kriminalfällen rückt auch das Privatleben der Protagonistin stärker in den Fokus. Eva Röse übernimmt erneut die Rolle der Ermittlerin Maria Wern. Ihre Figur leidet unter persönlichem Druck und familiären Konflikten. Nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes lehnt sie weiteren Nachwuchs ab. Ihr Partner Sebastian träumt weiterhin von einer eigenen Familie. Diese unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen sorgen zunehmend für Spannungen innerhalb ihrer Beziehung. Die Mischung aus klassischen Mordfällen und persönlichen Dramen gehört seit Jahren zu den Erfolgsfaktoren der Reihe.

Quotenentwicklung und Zuschauerreichweite

Die vorherige Staffel lief Ende 2023 und Anfang 2024 mit soliden Quoten im Ersten. Die letzte Episode "Schatten der Vergangenheit" erreichte damals über vier Millionen Zuschauer. Auch starke Marktanteile wurden zu diesem Zeitpunkt verzeichnet. Die Serie läuft seit 2008 im ARD-Programm und gilt als Dauerbrenner. Sie funktioniert vor allem beim älteren Publikum weiterhin sehr zuverlässig. Mit den neuen Filmen zur Weihnachtszeit 2026 will man diese Tradition fortführen und das Publikum erneut fesseln.