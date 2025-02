Mariah Carey und Billy Idol für den „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert

Die Sängerin Mariah Carey, der Rocker Billy Idol und die mexikanische Band Maná wurden für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert.

Die Nominierungen für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ stehen fest. Unter den Nominierten für 2023 befinden sich US-Sängerin Mariah Carey, der britische Rocker Billy Idol und die mexikanische Band Maná . Zu den insgesamt 14 Anwärtern zählen auch die britischen Bands Bad Company, New Order und Oasis, die US-Gruppen The Black Crowes, Phish, Soundgarden und The White Stripes sowie die mexikanische Band Maná .

Laut Mitteilung der Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio runden der amerikanische Rock’n’Roll-Sänger Chubby Checker und das Hip-Hop-Duo OutKast die Liste der Anwärter ab. Acht der Nominierten stehen demnach zum ersten Mal zur Wahl, darunter Joe Cocker, Billy Idol und Phish. Ende April soll bekanntgegeben werden, wer in diesem Jahr endgültig in die Ruhmeshalle aufgenommen wird. Über die Auswahl entscheiden mehr als 1.200 Musiker, Musikwissenschaftler und andere Mitglieder der Branche. Auch die Stimmen von Fans fließen mit ein. Die offizielle Feier soll im Herbst in Los Angeles stattfinden. Bedingung für die Aufnahme ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegt.





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

ROCK&ROLL HALL OF FAME MARIAH CAREY BILLY IDOL MANÁ MUSIKNOMINATIONEN

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Billy Idol und Mariah Carey für Rock-Ruhmeshalle nominiertDie Nominierten für die Aufnahme in die «Rock & Roll Hall of Fame» stehen fest. Unter ihnen sind US-Sängerin Mariah Carey, der britische Rocker Billy Idol und die mexikanische Band Maná.

Weiterlesen »

Ist Mariah Carey in Las Vegas krank?Ein viral gegangenes Video von Mariah Careys Auftritt in Las Vegas sorgt für Sorge bei ihren Fans. Die 55-Jährige wirkt auf dem Video müde und energielos, während ihre Backgroundtänzer Vollgas geben.

Weiterlesen »

Mariah Carey beeindruckt in einem glitzernden MinikleidMariah Carey sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung: Die Sängerin posiert in einem sexy Minikleid in einem Aufzug.

Weiterlesen »

Alex Mariah Peter verrät Details zu ihrer neuen BeziehungDie ehemalige Germany's Next Topmodel-Siegerin Alex Mariah Peter (27) spricht in einem exklusiven Interview über ihr Liebesglück. Sie verrät, dass sie mit ihrem Freund dieses Jahr zusammenziehen und schon seit einiger Zeit glücklich zusammen sind.

Weiterlesen »

Billy Ray Cyrus gerät in Kritik für Auftritt bei Trump-EventSänger Billy Ray Cyrus soll bei Donald Trumps Amtseinführung performen. Das sorgt nun für Empörung unter den Fans seiner Tochter Miley.

Weiterlesen »

Idol Marco Simoncelli: Valentino Rossi erinnert sichAm heutigen 20. Januar wäre Marco Simoncelli 38 Jahre alt geworden. Die tragisch verunglückte MotoGP-Legende hat Spuren hinterlassen, darunter die SIC58 Squadra Corse seines Vaters Paolo.

Weiterlesen »