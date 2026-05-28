Mariano Puertas plötzliches Aus: Damir Džumhur ist schockiert

Der Trainer Mariano Puerta hat seinen Spieler Damir Džumhur plötzlich verlassen, ohne ihm ein Wort zu sagen. Džumhur ist schockiert und kann sich nicht konzentrieren, als er sich auf die 2. Runde vorbereiten muss. Puertas plötzliches Aus arbeitet offensichtlich in ihm.

In Paris saß der Bosnier Damir Džumhur mit seinem Trainer Mariano Puerta beim Essen, als dieser plötzlich sein Handy nahm und eine WhatsApp von seinem Coach las.

Darauf stand, dass er auf den Flughafen gefahren war und einen Flieger nach Miami genommen hatte, um nicht mehr zurückzukehren und nicht mit Puerta weiterzuarbeiten. Džumhur war schockiert, da er und sein Team von nichts gewusst hatten und Puerta niemandem ein Wort gesagt hatte. Die Konzentration fiel ihm schwer, als er sich auf die 2. Runde gegen den Argentinier Thiago Augustin Tirante vorbereiten musste.

Er verlor schließlich 6:4, 6:7, 1:6, 3:6. Puertas plötzliches Aus arbeitete offensichtlich in Džumhur. Der Trainer hatte eine sehr gute Beziehung mit seinem Spieler und hatte ihn bis jetzt für eine gute Person gehalten. Doch die Geschichte ist noch nicht beendet.

Puerta hat nicht nur Džumhur, sondern auch seine Frau geblockt. Džumhur hofft, dass zukünftige Spieler vorsichtig sind, wenn sie mit Puerta arbeiten, da er das wohl schon öfter so durchgezogen hat und es für ihn normal zu sein scheint. Puerta ist kein unbeschriebenes Blatt, da er bereits wegen Dopings für acht Jahre gesperrt wurde, eine Reduzierung auf zwei Jahre erreichte





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