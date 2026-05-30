Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich auf dem Bundesparteitag der FDP als Kandidatin für den Parteivorsitz gegen Wolfgang Kubicki aufgestellt. Die Delegierten sind schockiert und haben keine Ahnung von der Kampfkandidatur. Der Parteitag steht unter Starkstrom.

Bundesparteitag der FDP : Marie-Agnes Strack-Zimmermann wirft Wolfgang Kubicki den Kampf an. Die Delegierten sind schockiert und haben keine Ahnung von der Kampfkandidatur . Der Parteitag steht unter Starkstrom.

Kubicki und Strack-Zimmermann haben sich seit langem als Kontrahenten. Strack-Zimmermann steht für eine sozialliberale Ausrichtung und ist im Europaparlament Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle hat sich in seiner Rede vor den Delegierten in Berlin "verwundert" darüber, dass Kubicki und sein designierter Generalsekretär Martin Hagen eine Debatte über eine Abkehr von der "Brandmauer" losgetreten hätten.

"Es gibt Leute, die maximal irritiert sind über unsere Diskussion über die AfD", sagte Kuhle. "Es darf keine indirekte und direkte Zusammenarbeit mit der AfD geben", forderte der niedersächsische FDP-Politiker. Kurz vor der Kandidatur beriet sich Strack-Zimmermann noch mit ihrem Büroleiter in einer dunklen Nische hinter der Bühne. Offenbar wurden hier die letzten Details ihrer Revolte besprochen.

Das Kubicki-Lager bestätigte auf BILD-Nachfrage, dass man im Vorfeld nichts von Strack-Zimmermanns Kampfkandidatur wusste. Auch für den Großteil der Delegierten kam die Kandidatur völlig unerwartet, das Lager von Strack-Zimmermann hat den Plan offenbar gut geheimgehalten. Fakt ist: Der bislang eher vor sich hin plätschernde Parteitag steht jetzt unter Starkstrom! Die Abstimmung der Delegierten wird für den Nachmittag erwartet





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