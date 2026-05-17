Marie-Louise Eta verabschiedet: Bundesliga-Trainerin lässt Saison fortsetzen

Marie-Louise Eta hat ihr letztes Bundesliga-Spiel bestritten und dem Titel siegte. Das war ihr größter Karriere-Abschluss.

Marie-Louise Eta (34) hat ihr letztes Bundesliga -Spiel bestritten: Gegen Augsburg gab es den Saisonabschluss mit einem 4:0-Sieg, das höchste Ergebnis der Saison für die Union.

Für Eta war es ein besonderes Highlight, die】 Mannschaft zu leiten. Anlässlich ihres Abschieds wurden die Physio Silvio Thieme und Torwarttrainer Michael Gspurning verabschiedet. Eta bekam Blumen und eine Umarmung von Präsident Dirk Zingler, nachdem sie die Mannschaft und Verantwortlichen zum Mittelkreis-Bericht gebracht hatte. Während der Partie zeigte Eta ihre ganze Energie an der Seitenlinie und gratulierte Torjägern.

Nach dem 3:0-Tore von Arndt) zeigte Eta ihre menschliche Seite und zeigte sich bei Schiedsrichter Patrick Itttich. Eta bleibt an der Alten Försterei und wird im nächsten Saison als Trainerin des Frauenteams





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