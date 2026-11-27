Marie-Luise Marjan fällt krankheitsbedingt aus. Barbara Wussow liest in Florian Silbereisens Adventsfest der 100.000 Lichter. Details zum Programm und Termin.

Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan hat ihren geplanten Auftritt bei der ARD-Weihnachtsshow "Adventsfest der 100.000 Lichter" kurzfristig abgesagt. Gesundheitsprobleme verhindern ihre Teilnahme an der mit dem Moderator Florian Silbereisen verbundenen Adventsproduktion. Der bekannte TV-Darsteller war ursprünglich für das traditionelle Vorlesen der Weihnachtsgeschichte vorgesehen, was einem festen Programmpunkt der Show entspricht. Die Absage erfolgte unmittelbar vor der geplanten Ausstrahlung, sodass eine schnelle Ersatzlösung gefunden werden musste. Fans und Zuschauer erhielten durch die Schauspielerin selbst Entwarnung regarding ihrer gesundheitlichen Verfassung.

Medizinische Gründe für Absage

Mehrere Quellen, darunter die Zeitung "Bild", berichten, dass Marie-Luise Marjan in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen in einer Klinik behandelt wurde. Aufgrund dieser akuten gesundheitlichen Belastung entschied die Schauspielerin, ihren Fernsehtermin für die Live-Sendung nicht wahrzunehmen. Obwohl keine detaillierten Angaben zum medizinischen Verlauf gemacht wurden, bestätigte Marjan gegenüber den Medien, dass sie sich derzeit in häuslicher Behandlung befindet. Sie betonte in einer Statement, dass sie sich zu Hause befinde und lediglich eine Erholungspause benötige. Trotz der aktuellen Erkrankung gibt es keine Anzeichen für einen professionellen Rückzug aus dem öffentlichen Leben.

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Ersatz durch Barbara Wussow

Für die Lektüre der historischen Weihnachtsgeschichte springt Barbara Wussow kurzfristig als Ersatz für Marie-Luise Marjan ein. Die Schauspielerin ist eine langjährige Kollegin von Marjan, da beide seit vielen Jahren gemeinsam in der beliebten ZDF-Kultserie "Das Traumschiff" agieren. Diese enge berufliche Verbindung erleichterte die kurzfristige Personalie für die Produktionsmannschaft der ARD. Florian Silbereisen muss somit nicht auf das kulturell bedeutsame Element der Geschichte verzichten, das jedes Jahr zum festen Bestandteil der Adventszeit avanciert. Die Zusammenarbeit der beiden erfahrenen Darstellerin ist für das Programm ein Qualitätssiegel und sorgt für Kontinuität.

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Programm und Musikalische Höhepunkte

Neben der literarischen Darbietung präsentiert die Sendung eine breite Palette musikalischer Gäste. Die ARD hat mehrere internationale Schlagerstars für das Adventsfest in Suhl bestätigt. Zu den angekündigten Künstlern zählen unter anderem Andrea Berg, Vanessa Mai, Marianne Rosenberg, Semino Rossi, Andy Borg und Ross Antony. Die Vielfalt der Interpreten soll den Abend unterhaltsam gestalten und ein breites Publikum ansprechen. Zusätzlich zum musikalischen Rahmen gehören Überraschungsmomente und die Begrüßung zahlreicher prominenter Gäste zum Ablaufplan. Der Moderator hat diese Rolle etabliert und fungiert als rotierender Star der Produktion.

Termine und Technische Verfügbarkeit

Die Sendung "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" wird am 28. November 2026 um 20.15 Uhr live vom Standort Suhl ausgestrahlt. Das Fernsehen Das Erste bietet die Produktion als Live-Stream an, während gleichzeitig der Zugriff über die ARD-Mediathek möglich ist. Diese parallele Verfügbarkeit ermöglicht es Zuschauern, die Show flexibel zu verfolgen. In der Vergangenheit hatte Marie-Luise Marjan bereits andere gesundheitliche Hürden überwunden, darunter einen Oberschenkelhalsbruch im Juni 2024 nach einem Theaterbesuch. Die Reha-Maßnahmen wurden abgeschlossen, und sie tritt weiterhin regelmäßig bei Lesungen auf. Ihr Engagement bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" am 12. Dezember 2026 ist weiterhin geplant, was ihre anhaltende berufliche Aktivität unterstreicht.