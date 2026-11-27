Marie-Luise Marjan muss krankheitsbedingt ausfallen. Barbara Wussow springt für die ARD-Show von Florian Silbereisen ein. Details zum Adventsfest der 100.000 Lichter.

Die Schauspielerin Marie-Luise Marjan fällt kurzfristig aus dem geplanten Programm des diesjährigen Adventsfest s. Die 86-jährige Star-Dame hatte ihren geplanten Auftritt zusammen mit Moderator Florian Silbereisen abgesagt, da gesundheitliche Probleme eine Teilnahme verhinderten. Das Adventsfest der 100.000 Lichter sollte ursprünglich einen der emotionalen Höhepunkte des Abends liefern, was nun anders verlaufen wird. Die Absage erfolgte sehr kurzfristig und betrifft die geplante Lektüre der Weihnachtsgeschichte, die Marjan auf dem berühmten goldenen Stuhl vorlesen wollte. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem Marjan in der vergangenen Woche wegen Herzproblemen klinisch behandelt werden musste.

Krankheitsgrund und Gesundheitszustand der Schauspielerin

Marie-Luise Marjan befindet sich momentan in guter Verfassung und hat die Klinik bereits wieder verlassen. Sie kommunizierte ihren aktuellen Status direkt an die Redaktion und gab an, dass sie sich zu Hause aufhalte und lediglich eine kurze Pause benötige. Ihre Nachricht verlief beruhigend, da sie betonte, dass alles im Lot sei und sie sich in keiner Phase des Rückzugs befinde. Die Schauspielerin, die als Mutter Beimer in der deutschen Fernsehgeschichte einen festen Platz hat, ist weiterhin beruflich aktiv und plant zahlreiche weitere Lesungen. Ihr nächster großer Termin steht bereits fest, da sie am 12. Dezember in Berlin bei der BILD-Gala Ein Herz für Kinder am Spendentelefon sitzen wird.

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Barbara Wussow springt für die Lese-Tradition ein

Als direkter Ersatz für die ausgefallene Schauspielerin trat die TV-Legende Barbara Wussow in die Pflicht. Die 63-jährige Star-Dame aus der Serie Traumschiff übernimmt nun die Rolle der Vorleserin anstelle von Marjan. Dies markiert den ersten gemeinsamen Auftritt von Barbara Wussow und Florian Silbereisen außerhalb der fiktiven Welt des Traumschiffs, seit Silbereisen die Rolle des Schiffskapitäns innehat. Die beiden bekannten Gesichter der deutschen Unterhaltung werden sich somit zum ersten Mal gemeinsam vor den Kameras der ARD-Show zeigen. Ihre Rollen als Moderator und Schauspieler bringen sie nun in einen neuen Kontext, der über ihre jeweilige Haupttätigkeit hinausgeht und eine besondere Dynamik für das Publikum verspricht.

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Historische Bedeutung und Rolle der goldenen Stuhl Lektüre

Der Tradition des Vorlesens auf dem goldenen Stuhl kommt bei der ARD-Show eine hohe emotionale Bedeutung zu. Jahr für Jahr gehört diese Weihnachtsgeschichte zu den besonders bewegenden Momenten des Abends, die die Zuschauer berühren sollen. Bereits zahlreiche Prominente haben diese Ehre in der Vergangenheit wahrgenommen, um die festive Stimmung zu unterstreichen. Florian Silbereisen gehört seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Fernsehsendens. Seine langjährige Präsenz im Fernsehen hat diese Show zu einer festen Größe im Adventskalender der Zuschauer gemacht, wobei die Lektüre oft als zentraler Anker des Programms dient.

Auswirkungen auf die Produktion und das TV-Programm

Die kurzfristige Änderung im Programmplan erfordert eine schnelle Anpassung der Aufzeichnungen oder Sendungsvorbereitung. Obwohl die Absage unerwartet kam, wurde ein professioneller Ersatz gefunden, der die Kontinuität der Show sicherstellt. Die Umstände der Gesundheitskrise von Marie-Luise Marjan verdeutlichen die Vulnerabilität auch etablierter Künstler, auch wenn deren Genesung bereits fortgeschritten ist. Für die Zuschauer bleibt die Show als solche erhalten, auch wenn die spezifische Person des Vorlesers wechselt. Die BILD-Gala im Dezember bleibt weiterhin ein wichtiger Termin im Kalender der Schauspielerin, was zeigt, dass ihre Karriere und ihr Engagement für wohltätige Zwecke weiterhin im Fokus stehen.