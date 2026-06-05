Marie Müller: Vom TV-Wunderkind zum WM-Ticket

Mit ihrem ersten Länderspieltor schießt Marie Müller die deutsche Nationalmannschaft zur WM nach Brasilien. Die Dortmunderin feierte ihr Traum-Debüt und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum.

Mit gerade mal 12 Jahren besiegte Marie Müller die BVB-Legende Lars Ricken im Fernsehen. In der TV-Show 'Klein gegen groß' zeigte sie ihr unglaubliches Ballgefühl und deklassierte Ricken mit 17:8.

Jahre später feierte sie nun ihr Traum-Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. In ihrem ersten Länderspiel erzielte die Dortmunderin direkt ihren ersten Treffer und schoss die DFB-Mädels damit zur WM nach Brasilien. Marie Müller ist eine junge Fußballspielerin, die schon früh von sich überzeugt war. Sie trug damals eine Zahnspange und hatte 'Wilde Kerle'-Bälle in ihrem Kinderzimmer.

In einem Vorstellungsfilm zockt sie im BVB-Trikot gegen Moderator Kai Pflaume im Bayern-Dress und sagt: 'Ich möchte später in der Bundesliga spielen und in der Nationalmannschaft.

' Als der zweite Wunsch am Freitagabend wahr wird, sitzen auch Mama Britta, Vater Frank und die Schwestern Sarah und Laura auf der Tribüne. Müller sagt nach ihrem Debüt und ihrem Tor gegen Norwegen (2:0): 'Ich bin ja aus Dortmund, das ist wie ein Heimspiel in Köln.

' Sie ist charakterlich eher die Vorsichtige, aber auf dem Platz ist sie mutig und technisch stark. Bundestrainer Christian Wück sagt: 'Sie ist ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, mit beiden Füßen auf demselben hohen Niveau spielen zu können.

' Müller hat sich nach einem Kreuzbandriss im DFB-Training zurückgekämpft und ihr Debüt schließlich gefeiert. Sie sagt: 'Jeder hatte vor dem Spiel gesagt, dass ich es genießen soll. Ich war nervös, konnte beim Anpfiff aber alles ausblenden. Der Treffer war das Sahnehäubchen.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marie Müller Nationalmannschaft WM Bundesliga Fußball Debüt Kindheitstraum

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Thomas Müller und Lisa Müller gehen getrennte WegeDie Dressurreiterin Lisa Müller hat sich nach 17 Jahren Beziehung von ihrem Ex-Ehemann Thomas Müller getrennt. Trotz der Trennungsnews nimmt sie an einer Veranstaltung teil und zeigt sich selbstbewusst.

Read more »

Tennis French Open Frauen: M. Kostyuk gegen M. Andreeva - Liveticker - HalbfinaleLiveticker vom Spiel Marta Kostyuk gegen Mirra Andreeva vom 04.06.2026: heute live.

Read more »

Thomas Müller und Lisa Müller geben Trennung bekanntThomas Müller und Lisa Müller haben sich getrennt. Er wechselte vergangenen Sommer von München nach Kanada, sie blieb in Bayern. Schon lange wurde über die Beziehung der beiden spekuliert.

Read more »

Tennis French Open Frauen: D. Shnaider gegen M. Chwalinska - Liveticker - HalbfinaleLiveticker vom Spiel Diana Shnaider gegen Maja Chwalinska vom 04.06.2026: heute live.

Read more »