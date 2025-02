Marie Reim begeistert mit glamourösem Look auf Instagram

Die Schlagersängerin Marie Reim begeistert ihre Fans auf Instagram mit ihren glamourösen Outfits und Make-ups. Obwohl einige Follower nach mehr Natürlichkeit rufen, scheinen die meisten von ihrem extravaganten Stil begeistert zu sein.

Schlager sängerin Marie Reim (24) mit ihren Fotos und Outfits immer wieder die Aufmerksamkeit ihrer Fans auf sich. Auf Instagram teilt die Tochter von Michelle (53) und Matthias Reim (67) ein Bild, das sie in einem glamourösen Pelzmantel und einem schwarzen Kleid zeigt. Der Fokus des stark bearbeiteten Fotos liegt auf ihrem geschminkten Gesicht, während der Hintergrund verschwommen ist.

Viele ihrer Follower loben sie dafür: 'Was ein wunderschönes Bild', kommentiert ein Fan, während ein anderer schreibt: 'Schönheit in Person!' Doch nicht alle sind begeistert. Ein User kritisiert den Hochglanz-Look: 'Zeig lieber mal einen Pickel. Ist authentischer!' Die 24-Jährige, die mittlerweile rund 89.000 Fans auf Instagram begeistert und regelmäßig modische Einblicke sowie Momente vor ihren Auftritten teilt, wird vor allem von ihrem Kernpublikum gefeiert. Erst vor wenigen Tagen sorgte sie mit einem Dessous-Look im Bademantel für zahlreiche Komplimente. Obwohl immer wieder Stimmen laut werden, die nach mehr Natürlichkeit verlangen, scheint die Mehrheit ihrer Follower Marie für genau den glamourösen Stil zu lieben, den sie präsentiert. Ihr neuestes Foto erzielte in kürzester Zeit über 1.500 Likes und erreichte damit erneut eine beachtliche Reichweite unter ihren Anhängern. Hinter Maries Selbstbewusstsein steckt eine schwierige Vergangenheit. Während ihrer Schulzeit fiel sie mit auffälligen Outfits und flippigen Looks auf – und musste dafür viel Kritik einstecken. Sie wurde von Gleichaltrigen als 'abstoßend' und 'aufgesetzt' beschimpft. Doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, hielt sie an ihrem Stil fest. 'Ich habe mein Ding durchgezogen', erklärte sie im Podcast 'Aber bitte mit Schlager'. Heute hat Marie ihren Platz in der Schlagerszene gefunden und begeistert ihre Fans sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihren modischen Statements





