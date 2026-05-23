Marie Wegener: "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinnerin kämpft mit finanzieller Krise

Marie Wegener, die damals 16-jährige Gewinnerin von "Deutschland sucht den Superstar", hat nach ihrer Karrierehype große Probleme mit dem Geld. Fehlentscheidungen innerhalb der Musikbranche und hohe Investitionen in Projekte wie Musikvideos führten zu finanzieller Not.

2018 gewann die damals 16-jährige Marie Wegener "Deutschland sucht den Superstar". Doch die große Pop-Karriere blieb aus. Dafür kämpfte die Sängerin mit massiven finanziellen Problemen.

Es fing alles so wunderbar an: Marie Wegener begeisterte bei "Deutschland sucht den Superstar" Jury und Publikum. Schließlich gewann sie die RTL-Castingshow mit gerade einmal 16 Jahren. Doch statt des Aufstiegs in den deutschen Pop-Olymp ging es für die Duisburgerin steil bergab. Marie berichtet jetzt von einem drohenden finanziellen Ruin im Alter von Anfang 20.

"Ich war kurz vor der Insolvenz – und das mit Anfang 20", erklärt die jüngste DSDS-Gewinnerin aller Zeiten im Interview mit dem SenderFehlentscheidungen innerhalb der Musikbranche und zu hohe Investitionen in Projekte wie Musikvideos führten damals zu dieser kritischen Lage. "Ich habe blind jedem vertraut und das war auch mein Fehler und habe sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen", gesteht Marie Wegener.

"Die Branche ist nun mal sehr geldgeil und die Leute sind wirklich teilweise nur auf das Geld aus", resümiert die heute 24-Jährige. Neben dem Geldmangel belastete der Druck die Sängerin auch mental, bis hin zu einer drohenden Depression. Laut dem Bericht helpedie Musikerin mit einem völlig veränderten Erscheinungsbild und setzt verstärkt auf körperliche Fitness durch Krafttraining. Neben ihrer optischen Wandlung von blonden zu schwarzen Haaren verfolgt sie neue berufliche Ziele durch ein Studium im Bereich Musikmanagement.

"Marie Wegener ist auf jeden Fall zurück", betont sie in Bezug auf ihr musikalisches Comeback. Mit neuen Veröffentlichungen möchte sie die Tiefschläge der vergangenen Jahre hinter sich lassen und eine neue Karrierephase einleiten. Auf ihrem Instagram-Kanal berichtete die Sängerin unter anderem von "übergriffigen Produzenten", die ihr "das Leben zur Hölle gemacht haben" und von einem Ex-Manager, mit dem sie derzeit vor Gericht streite. Namen nannte sie allerdings keine





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