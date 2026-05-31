Marilyn Monroe im Jahr 2025: Vom Hollywood-Star zur globalen Influencerin

Ein Gedankenspiel zum 100. Geburtstag: Wie wäre Marilyn Monroe heute? Als Influencerin, Beauty-Unternehmerin, Podcast-Host - und immer noch die berühmteste Frau der Welt.

Marilyn Monroe wäre heute wahrscheinlich mehr als nur ein Hollywoodstar. Sie wäre ein globales Internetphänomen, eine Frau mit Millionen Instagram-Followern, einer eigenen Beauty-Marke, einem Netflix-Deal und einem Podcast über Ruhm, mentale Gesundheit und Männer mit Machtproblemen.

Sie wäre die berühmteste Frau der Welt. BILD wagt zu ihrem 100. Geburtstag dieses Gedankenspiel und bringt die Blondine in die Echtzeit, inklusive eines eigenen Social-Media-Accounts. Mit viel Augenzwinkern, einer Prise Melancholie und vor allem voller Bewunderung für eine Frau, die eigentlich schon in den 50er-Jahren das war, was wir heute eine Influencerin nennen.

Sie verinnerlichte etwas, wofür heute ganze Agenturen beschäftigt werden: Aufmerksamkeit ist Macht. Niemand wusste besser als sie, wie man Kameras und Schlagzeilen kontrolliert und gleichzeitig Sehnsucht verkauft. Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx (32) sagt: 'Marilyn als Influencerin? Das ist eine absolut spannende These.

Sie hat schon damals die Klaviatur der Aufmerksamkeitsökonomie bespielt wie keine Zweite. Sie polarisierte, besetzte Themen wie Körperbewusstsein, Mentale Gesundheit und Feminismus eindrucksvoll und war ihrer Zeit weit voraus. Und natürlich war sie sehr fesch. Vermutlich wäre sie heute größer als alle anderen.

' Das Mädchen aus schwierigen Verhältnissen, geboren als Norma Jeane Mortenson, aufgewachsen in Pflegefamilien und Kinderheimen, erfand sich selbst neu - lange bevor 'Personal Branding' ein Wort wurde. Marilyn Monroe war keine zufällige Blondine. Blond zu sein war ihr Projekt, vielleicht das erfolgreichste Selbstvermarktungsprojekt des 20. Jahrhunderts.

Denn Marilyn kapierte schon damals, was heute das ganze Internet antreibt: Menschen lieben schöne Frauen, aber sie lieben gebrochene schöne Frauen noch mehr. Dabei wäre Marilyn eine der lautesten Stimmen unserer Zeit - nicht mit erhobenem Zeigefinger und dogmatischen Männerhasser-Posts, sondern mit perfektem roten Lippenstift und messerscharfer Ironie. Viele vergessen heute: Marilyn Monroe war für ihre Zeit radikal unabhängig. Sie gründete ihre eigene Produktionsfirma, kämpfte gegen dämliche Rollenklischees und widersprach offen den Studiobossen.

In einer Zeit, in der Frauen dekorativ sein sollten, wollte Marilyn Kontrolle - und nahm sie sich. Das allein würde sie heute zur Ikone machen. Sie würde über Männerfantasien und die Absurdität weiblicher Perfektion sprechen, wäre die Frau, die glaubwürdig den Spagat schafft, gleichzeitig Sexsymbol und Kritikerin des Sexsymbols zu sein. Natürlich würde das Internet auch obsessiv ihr Liebesleben sezieren: Die Affäre mit John F. Kennedy?

Popcorn! Paparazzi-Fotos, geleakte geheime Chats, TikTok-Analysen ihrer Blicke beim Staatsdinner - das wäre ein Dauerbrenner. Hinter dem Glamour steckte eine permanente unterschätzte Frau, die sich durch eine Männerwelt kämpfte, die sie gleichzeitig begehrte und belächelte. Sie war intelligent, belesen, ehrgeizig und kämpfte verzweifelt darum, ernst genommen zu werden.

Wahrscheinlich wäre genau das heute ihr größter Triumph - nicht das gehauchte 'Happy Birthday' oder das weiße Kleid über dem U-Bahn-Schacht, sondern die Erkenntnis, dass sie ihrer Zeit Jahrzehnte voraus war. Aber wahrscheinlich hätte Marilyn Monroe auch heute noch dasselbe Problem wie damals: Die ganze Welt würde ihr Bild kennen, aber nur die wenigsten wirklich sie. Ihr Vermächtnis als Pionierin der Selbstvermarktung und als komplexe, verletzliche Künstlerin würde in der heutigen digitalen Ära nur noch verstärkt werden.

Sie wäre eine Stimme für alle, die sich gegen Stereotype wehren, und ein Symbol für die Macht der eigenen Inszenierung. Die Gesellschaft würde sie feiern, aber auch weiterhin auf ihr Äußeres reduzieren - ein Widerspruch, den sie selbst schon damals meisterhaft ausnutzte. In einer Welt, in der Authentizität zur Währung geworden ist, wäre Marilyn die Königin der ambivalenten Botschaften: gleichzeitig nah und unerreichbar, perfekt und zerbrechlich.

Ihr Einfluss würde weit über die Unterhaltungsbranche hinausgehen, sie wäre eine Meinungsführerin in Debatten über Feminismus, psychische Gesundheit und die Schattenseiten des Ruhms. Vielleicht wäre sie heute sogar noch einflussreicher als zu Lebzeiten, denn ihre Botschaft von Selbstbestimmung und Resilienz ist aktueller denn je. Marilyn Monroe - eine Frau, die vor 100 Jahren geboren wurde und deren Geist im digitalen Zeitalter neu auflebt





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