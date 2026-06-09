Marina Marx stürzt im ZDF‑Fernsehgarten - Sängerin hält Sturz mit Professionalität aus

Während der ZDF‑Sommershow am 7. Juni rutschte Marina Marx in eine Bühnenlücke, verlor ihre Schuhe und fiel. Trotz eines blauen Blutergusses sang sie weiter, erhielt Unterstützung von Nino de Angelo und viel Lob von Fans für ihr professionelles Auftreten.

Am Sonntagabend lief erneut die beliebte Sommer‑Show "Z{DF-Fernsehgarten" live vom ZDF‑Studio. Die Sendung, die traditionell von Mai bis September ausgestrahlt wird, lockt jedes Mal ein Millionenpublikum, das die lockere Mischung aus Musik, Unterhaltung und leichten Sommer‑Flair genießt.

In der Sendung vom 7. Juni teilten sich die bekannten Künstler Marina Marx und Nino de Angelo die Bühne und präsentierten gemeinsam das eingängige Duett "Bella Italia è amore". Die Stimmung war ausgelassen, das Publikum jubelte, doch kurz nach dem Beginn des gemeinsamen Auftritts ereignete sich ein unvorhergesehenes Missgeschick, das sofort für Aufsehen in den sozialen Medien sorgte. Marina Marx, die 35‑jährige Sängerin, stürzte während ihres Soloteils in eine Lücke am Rand des Bühnenbereichs.

Die Kamera hielt den kurzen Moment des Falles fest: Sie rutschte über den kleinen Graben, verlor dabei ihre Schuhe und landete unsanft auf dem Boden. Trotz des Sturzes ließ die musikalische Begleitung - das Lied lief weiter - die Show ohne Unterbrechung weiterlaufen. Nino de Angelo eilte sofort zu ihr und bot ihr Hilfe an, während die Produktion professionell weiterarbeitete. Nach dem Abspann fragte ein Kollege der Sängerin besorgt: "Marina, alles ok?

" Sie antwortete beruhigend: "Alles bestens. " In den darauffolgenden Stunden berichtete sie auf ihrem Instagram‑Account von dem Vorfall und gab ein umfassendes Gesundheits‑Update. Auf Instagram schrieb Marina Marx, dass der Sturz nicht durch ihre Schuhe, sondern durch einen unbebauten Abgrund am Bühnenrand verursacht wurde. Sie erklärte, dass sie beim Tanzen die Lücke übersehen habe und dann nach unten gefallen sei.

Trotz eines großen blauen Blutergusses am Arm fühlte sie sich "bestens versorgt" und sei bereit, weiter zu singen. Die Reaktionen der Fans waren überwältigend: Viele lobten ihre Professionalität und ihren Mut, den Auftritt ohne Unterbrechung fortzusetzen. Kommentare wie "Wow, was für eine Meisterleistung, diesen furchtbaren Sturz einfach wegzulächeln" und "Profis singen einfach weiter - danke für den tollen Auftritt" spiegelten die Wertschätzung wider.

Der Vorfall verdeutlicht, wie wichtig Sicherheit und Sorgfalt auf Bühnen sind, aber auch, wie Künstlerinnen und Künstler mit unerwarteten Situationen umgehen können, ohne die Show zu gefährden. Der "ZDF‑Fernsehgarten" bleibt damit trotz des Zwischenfalls ein fester Sommerklassiker im deutschen TV‑Programm. Die Produktion kündigte an, künftig die Bühnenbereiche genauer zu prüfen, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. Marina Marx zeigte sich dankbar für die Unterstützung ihrer Fans und betonte, dass sie sich schnell erholen werde.

Sie plant bereits ihr nächstes Projekt und dankt dem Publikum für die zahlreichen Genesungswünsche. Der Vorfall hat gezeigt, dass auch bei einer scheinbar lockeren Sommer‑Show professionelle Abläufe und schnelle Hilfe entscheidend sind, um das Programm für die Zuschauer ungestört fortzusetzen.





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