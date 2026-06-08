Marina Marx stürzt im ZDF-Fernsehgarten: Sängerin verletzt sich bei Live-Auftritt

Bei einem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am 7. Juni stürzte Schlagersängerin Marina Marx von der Bühne. Trotz Verletzung sang sie professionell weiter. Das brachte ihr viel Lob ein.

Die beliebte ZDF-Sendung 'Fernsehgarten' lockt jeden Sonntag von Mai bis September Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Am 7. Juni 2024 erlebte die Live-Show jedoch einen unerwarteten Zwischenfall, der für Aufsehen sorgte.

Während eines gemeinsamen Auftritts der Schlagersängerin Marina Marx und des Schlagersängers Nino de Angelo kam es zu einem folgenschweren Sturz. Die 35-jährige Marx verlor auf der Bühne das Gleichgewicht und fiel in eine Lücke am Bühnenrand. Die Kamera fing den Sturz kurz ein, bei dem die Sängerin ihre Schuhe verlor. Trotz des Schocks sang sie das Lied 'Bella Italia è amore' professionell weiter, während de Angelo ihr nach dem Fall seine Hilfe anbot.

Der Vorfall ereignete sich gegen Ende der Sendung und wurde von vielen Zuschauern live mitverfolgt. Nach dem Auftritt äußerte sich Nino de Angelo zunächst mit einem Scherz: 'Anzeige ist raus', um die Situation zu entschärfen, fragte dann aber besorgt: 'Marina, alles ok?

' Marx antwortete: 'Alles bestens. ' Die Moderatorin Andrea Kiewel, die den Unfall offenbar nicht sofort bemerkte, ging nicht weiter darauf ein. Später veröffentlichte Marina Marx auf Instagram ein Gesundheitsupdate. Sie stellte klar: 'Bei mir ist so weit alles ok.

Ich wollte nur kurz eine Sache klarstellen: Es lag nicht an den Schuhen. Da war ein Abgrund. Ich habe so auf der Bühne gefeiert und bin dann da rübergetreten und runtergefallen. Ich bin bestens versorgt.

' Sie gab jedoch zu, dass sie sich einen 'riesigen blauen Fleck am Arm' zugezogen habe, der 'komplett blau' werde. Trotz der Verletzung brach sie den Auftritt nicht ab und zeigte damit große Professionalität. Die Reaktionen auf den Sturz ließen nicht lange auf sich warten. Auf Instagram und anderen sozialen Medien erhielt Marx viel Lob für ihr Durchhaltevermögen.

Ein Nutzer schrieb: 'Auf einmal warst du nicht mehr da! Aber Profis singen einfach weiter. Hoffentlich hast du dir nicht wehgetan.

' Ein anderer betonte: 'Wow, was für eine Meisterleistung, um diesen furchtbaren Sturz einfach so wegzulächeln! ' Der Vorfall wirft auch Fragen zur Bühnensicherheit bei Live-Shows auf. Der 'ZDF-Fernsehgarten' ist bekannt für seine aufwendigen Bühnenbilder, aber solche Lücken am Rand können gefährlich sein. Es bleibt zu hoffen, dass der Sender Konsequenzen zieht und die Sicherheitsvorkehrungen verbessert. für die Fans der Sendung und der Künstler ist es beruhigend, dass Marina Marx bis auf einen blauen Fleck wohlauf ist.

Ihr professionelles Verhalten hat ihr nicht nur Respekt, sondern auch neue Fans eingebracht. Die Schlagerszene zeigt sich solidarisch und wünscht eine schnelle Genesung. Dieser Vorfall wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben und zeigt, dass selbst bei bester Planung im Live-Fernsehen Unvorhergesehenes passieren kann





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