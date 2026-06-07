Marina Marx stürzt im ZDF-Fernsehgarten: Schreckmoment mit Happy End

Schlagersängerin Marina Marx fiel während eines Live-Duetts mit Nino de Angelo von der Bühne, sang aber unbeirrt weiter und nahm den Sturz mit Humor.

Schreckmoment im ZDF-Fernsehgarten: Schlagersängerin Marina Marx erlebte am Sonntagmittag einen dramatischen Sturz von der Bühne, als sie ein Duett mit Nino de Angelo sang. Die 35-jährige Sängerin, bekannt für Hits wie Wahrheit oder Pflicht, verlor während der Live-Sendung das Gleichgewicht, weil sie die hintere Bühnenkante übersah und gegen die Mauer prallte.

Ironischerweise sang sie Sekunden zuvor die Zeile Jetzt beginnt mein Augenblick. Trotz des Aufpralls sang Marina Marx unbeirrt weiter und rappelte sich schnell wieder auf. Das Publikum reagierte mit tosendem Applaus, während die Kameraleute professionell umschalteten, um die Situation nicht zu dramatisieren. Nino de Angelo, der mit ihr auf der Bühne stand, zeigte sich besorgt und scherzte nach dem Auftritt: Oh mein Gott!

Das war alles so geplant. Er fragte seine Duettpartnerin: Marina, alles ok? Sie legte ihre Wange kurz an seinen Hals, atmete tief durch und nahm den Sturz mit Humor. Mit den Worten Alles bestens griff sie ihre ausgezogenen High Heels und verließ die Bühne.

Moderatorin Andrea Kiewel, bekannt für ihre Gelassenheit, setzte auf das Prinzip The Show Must Go On und erwähnte den Sturz nicht direkt, sondern bedankte sich bei beiden und leitete zum nächsten Programmpunkt über. Die Erleichterung war dem Publikum anzusehen, als es Marina Marx mit einem Extra-Applaus belohnte. Dieser Vorfall zeigt, wie schnell in Live-Sendungen unvorhergesehene Dinge passieren können. Dennoch bewies die Sängerin Professionalität und sorgte mit ihrem Humor dafür, dass die Sendung ohne weitere Komplikationen fortgesetzt werden konnte.

Der Sturz wirkte wie ein kleiner, aber denkwürdiger Moment in der langen Geschichte des ZDF-Fernsehgartens, der für seine Live-Übertragungen und gelegentlichen Pannen bekannt ist. Die Zuschauer waren begeistert von Marinas Reaktion, die trotz des Schocks weitermachte und die Show rettete. Dieser Vorfall ist ein Paradebeispiel für den Spruch Die Show muss weitergehen. Marina Marx zeigte, dass sie nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine echte Kämpferin ist.

Ihre schnelle Erholung und die humorvolle Reaktion machten den Sturz zu einem sympathischen Highlight der Sendung. Die Fans feierten sie in den sozialen Medien für ihre Bodenständigkeit und Professionalität. Der ZDF-Fernsehgarten bleibt damit ein Ort der Überraschungen, wo man nie weiß, was als Nächstes passiert. Marina Marx hat sich mit diesem Auftritt in die Herzen der Zuschauer gesungen - und gestürzt





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