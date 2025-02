Marina Weisband: Demokratie braucht Bildung – und Bildung braucht Demokratie

Marina Weisband, Bildungsbotschafterin der Didacta 2023, spricht über die Bedeutung von Demokratiebildung in Schulen und die Herausforderungen der digitalen Welt.

Marina Weisband, in diesem Jahr Bildungsbotschafterin der Didacta, widmet sich mit ihrem Projekt „aula“ der Demokratiebildung in Schule n und der digitalen Partizipation . Das diesjährige Leitthema der Didacta lautet „Demokratie braucht Bildung – Bildung braucht Demokratie“. Weisband sieht die Themensetzung als besonders relevant in der heutigen Zeit und betont, dass Demokratie keine bloße Schulsubstanz ist, sondern eine Form der Sozialisierung und Kultur.

Sie sieht einen dringenden Bedarf an mehr Gesprächen und Bildungsmaßnahmen rund um Demokratie. \ Als Expertin für digitale Partizipation und Bildung, ehemalige politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschland und Autorin, sieht Weisband in den aktuellen Entwicklungen wie dem russischen Imperialismus und der Wiederwahl von Donald Trump alarmierende Signale für die Demokratie. Sie fordert eine kritische Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit von billigem Gas, günstiger Verteidigung und kostenlosen „öffentlichen Räumen“, die in Wirklichkeit immer einen Preis haben. Weisband fordert eine dezentrale und unabhängige Gestaltung der Digitalisierung und macht deutlich, dass wir nicht Opfer, sondern Gestalter dieser Entwicklung sein sollten. \Sie sieht die Gefahr der Manipulation von sozialen Medien und dem Internet als Informationsquelle durch Bot-Armeen und Fake News. Weisband plädiert für eine Analyse der Anreizsysteme, die zu diesen Problemen führen, und fordert die Plattformbetreiber auf, aktiv gegen diese Manipulationen vorzugehen. Sie betont die Bedeutung von digitalen öffentlichen Räumen, die den Nutzern gehören und weder kommerziellen noch politischen Interessen unterliegen. \Das Projekt „aula“ selbst setzt auf die Förderung einer demokratischen Schulkultur. Lehrer:innen lernen, den Schüler:innen mehr zuzutrauen und Schüler:innen erfahren, dass Demokratie Arbeit bedeutet und dass sie aktiv an Veränderungen mitwirken können. Weisband betont die Vielfalt der Möglichkeiten zur Beteiligung an einer Demokratie, die über das einfache Wählen hinausgeht und jeder Person die Chance gibt, mit ihren Stärken einzubringen.





