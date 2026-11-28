Informationen aus laufenden Justizverfahren sollen unerlaubt weitergegeben worden sein. Nun gerät ein früherer Büroleiter von Le Pen ins Visier.

in Paris durchsucht. Betroffen war laut Informationen französischer Medien das Büro von Ambroise de Rancourt, dem früheren Bürochef der RechtspopulistinHinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant.

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Dabei geht es auch um den Verdacht illegaler Wahlkampffinanzierung. Die Durchsuchungen fanden bereits am 9. November statt. Auch De Rancourts Privatwohnung wurde demnach durchsucht.