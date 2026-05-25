Marine R. in Untersuchungshaft: Ein neues Leben hinter den Mauern von Tires

Marine R., 41, wird wegen des Aussetzens ihrer beiden Söhne in Portugal in Untersuchungshaft im berüchtigten Frauengefängnis von Tires verlegt. Trotz der Gefahren des Gefängnisses, das mit geheimnisvollen Todesfällen und medizinischen Problemen belegt ist, sehen die beiden Jungen nun Sicherheit bei einer Pflegefamilie. Der Fall wirft neue Fragen zur Justiz und zur Versorgung von Familien und Häftlingen auf.

Im hintergrund dieser Mauern beginnt für Marine R., 41, ein völlig neues Leben. Die Mutter, die ihre beiden kleinen Söhne in Portugal ausgesetzt haben soll, sitzt seit dem Wochenende im berüchtigten Frauengefängnis von Tires.

Der Ermittlungsrichter hat sie in Untersuchungshaft verlegt – in ein Gefängnis, das in Portugal wie kaum eine andere Einrichtung für besonders schwere Kriminalfälle steht. Rund zwanzig Kilometer westlich von Lissabon liegt das Gefängnis von Tires. Es beherbergt zugleich Untersuchungshäftlinge und bereits verurteilte Straftäterinnen. Die Institution kann mehrere hundert weibliche Häftlinge aufnehmen, die in verschiedenen Sicherheitsstufen untergebracht sind.

Immer wieder landen dort auch Fälle, die international Schlagzeilen machen. In Portugal hat der Name „Tires“ einen düsteren Beigeschmack. Viele verbinden ihn mit Mordprozessen, Kindesmissbrauch oder spektakulären Justizdramen. In True‑Crime‑Dokumentationen und Gerichtsreportagen endet die Geschichte häufig genau hier – hinter den Mauern dieses Gefängnisses.

Doch das Gefängnis sorgte nicht nur wegen der Haftung der Täterinnen. Mehrere mysteriöse Todesfälle und gesundheitliche Krisen haben es zu einem häufig erwähnten Ort gemacht. 2018 wurde eine Gefangene tot in ihrer Zelle aufgefunden. Gewerkschaften vermuteten damals eine Überdosis oder einen Fehler bei der Medikamentenvergabe.

Während der Corona‑Pandemie 2020 infizierten sich mehr als 120 Insassinnen – Tires wurde landesweit bekannt. 2021 erschütterte der Tod der verurteilten Mörderin Maria Malveiro in ihrer Zelle das Land. 2024 meldeten Gewerkschaften mehr als ein Dutzend Angriffe auf Wärterinnen. 2025 setzte eine Insassin ihre Zelle in Brand. Fünf Wärterinnen wurden verletzt, einige erlitten schwere Rauchvergiftungen. Im selben Jahr berichtete der Sender RTP über zwei mutmaßliche Überdosis‑Fälle, eine Gefangene starb.

Wenig später wurde der Chef der Gefängniswache wegen „schwerer Verdachtsmomente“ abrupt abgesetzt. Die 41-Jährige soll gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ihre beiden Söhne Zacharie, 3, und Barthélémy, 5, nahe Monte Novo do Sul ausgesetzt haben – mit verbundenen Augen, nur mit etwas Obst und einer Flasche Wasser. Ein portugiesischer Bäcker entdeckte die Jungen später in einer verlassenen Haltestelle und alarmierte die Polizei. Zwei Tage später sind die Kinder bei einer Pflegefamilie in Sicherheit.

Während die Kinder inzwischen in einer sicheren Umgebung aufwachsen, beginnt für ihre Mutter der Alltag hinter Gittern – in einem Gefängnis, das in Portugal als Synonym für die dunkelsten Kapitel der Justiz gilt. Marine R. hat einen schweren Wunsch, die Verantwortung für die Hinterlassenschaft zu übernehmen. Ihr Fall wurde schnell zu einer der drängendsten Kassen der portugiesischen Justiz. Das Gefängnis von Tires symbolisiert für viele die dunkle Seite des Rechtssystems.

Es bleibt unklar, ob die Mutter sich für eine Bewährungszeit entscheiden wird oder bis zu ihrer endgültigen Urteilsfindung in Haft bleibt. In einem Land, in dem der Umgang mit Frauen in Gefängnissen zunehmend unter die Lupe genommen wird, mag dieser Fall das Bewusstsein für die Notwendigkeit künftiger Reformen schärfen. Die Geschichte verdeutlicht, wie schnell ein Leben zwischen Verdacht, Schuldzuweisung und echter Verantwortung schieben kann. Während Marine sich ihren gesetzlichen Pflichten stellen muss, suchen Überlebende wie die Söhne nach Stabilität.

Der Aufschwung der Medienberichterstattung hat die Größe des Problems vor Augen geführt und betont, dass das Rechtssystem nicht nur über greifbare Strafen, sondern auch über Ressourcen für die betroffenen Familien entscheidet





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