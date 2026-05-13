Marinedrohne mit Sprengstoff vor Lefkada - Militär und Politik reagieren - und mit einer heissen Chance -... Ukraine?

Ein unbemannter Motorboot mit Sprengstoff vor der griechischen Insel Lefkada entdeckt und an Land gebracht wurde. Nach ersten Schätzungen lag eine Ladung von rund 100 Kilogramm Sprengstoff an Bord. Die Seedrohne gehörte zu einer neuen Generation unbemannter Boote, die per Satelliten gesteuert werden, hohe Geschwindigkeiten erreichen und große Distanzen zurücklegen können. Militär- und Sicherheitsbehörden untersuchen nun, ob die Wasserdrohne für einen Angriff auf eine russische Schiffsgruppe im Mittelmeer bestimmt war.

Vor Lefkada treibt eine voll beladene Marinedrohne an Land - Militär und Politik ringen mit der Gefahr - und mit einer heiklen Chance. Eine mit Sprengstoff voll beladene Seedrohne ist vor der griechischen Insel Lefkada entdeckt und an Land gebracht worden.

Das unbemannte Boot lag in einer Meeresgrotte im Ionischen Meer, wo es ein Fischer entdeckt und die Behörden alarmiert hat. An Bord befand sich nach ersten Schätzungen eine Ladung von rund 100 Kilogramm Sprengstoff, die Spezialisten später auf See kontrolliert zur Explosion brachten. Spur führt laut Experten in die Ukraine





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