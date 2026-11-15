Mario Basler rettet Leben nach schwerem Unfall auf der A63 in Rheinland-Pfalz

Ehemaliger Profifußballer Mario Basler leistete erste Hilfe bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A63. Die Reanimation des 59-Jährigen verlief erfolgreich.

Mario Basler, der ehemalige deutsche Nationalspieler, hat am vergangenen Freitag einen Menschenleben auf der Autobahn A63 im Bundesland Rheinland-Pfalz gerettet. Der Ex-Profi gehörte zu einer Gruppe von Ersthelfern, die unmittelbar nach einem schweren Aufprall eingriffen und den Fahrer eines zerstörten Fahrzeugs aus dem Wrack befreiten. Seine schnellen und kompetenten Aktionen trugen maßgeblich dazu bei, dass der 59-jährige Unfallverursacher überlebte.

Kritische Einsatzsituation am Unfallort

Basler befand sich zum Zeitpunkt des Geschehens ebenfalls auf der A63 und beobachtete den Unfallhergang von seinem eigenen Fahrzeug aus. Direkt nach der Kollision hielt er sofort an und eilte zur Unfallstelle, wo ein weiterer Pkw schwer beschädigt war. Das Fahrzeug des 59-Jährigen hatte die Kontrolle verloren, war mehrfach gegen die Mittelleitplanke geprallt und anschließend in einen Straßengraben geraten. Basler half dabei, den bewusstlosen Fahrer aus dem Totalschaden zu extrahieren.

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Zeugenaussagen und Reaktionsweise

Die lokalen Medien, darunter die Rheinpfalz, berichten von der direkten Mitarbeit des 57-Jährigen an der Rettung. Gemeinsam mit den Insassen des betroffenen Wagens arbeitete er die Befreiung des Mannes aus dem Wageninnern durch. Sobald die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, übergab Mario Basler die weitere medizinische Versorgung an die professionellen Retter. Die schnelle Intervention durch Laienhelfer gilt hier als entscheidender Faktor für das Überleben des Patienten.

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Beteiligung des Donnersbergkreises an der Dokumentation

Rainer Guth, der Landrat des Donnersbergkreises, bestätigte der Presse die erfolgreichen Maßnahmen. Er erläuterte, dass die eingeleitete Reanimation erfolgreich verlaufen sei. Der 59-Jährige konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Aussage des Regierungspräsidenten unterstreicht die Effektivität der ersten Hilfeleistungen, die kurz nach dem Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen geleistet wurden. Dieser Vorfall zeigt die hohe Relevanz von Erster-Hilfe-Kenntnissen im Straßenverkehr.

Offenlegung der Unfallursachen durch Behörden

Die zuständige Polizei geht aktuell von einem plötzlichen medizinischen Notfall als Ursache des Kontrollverlusts aus. Eine genaue Klärung des Sachverhalts steht noch aus. Ebenso wird die Höhe des entstandenen Sachschadens derzeit noch ermittelt. Für die betroffenen Fahrzeuge, insbesondere denjenigen des Landrats, entstehen vermutlich hohe Reparaturkosten oder Totalschadenmeldungen. Die Aufklärung der genauen Umstände wird im weiteren Verfahrensverlauf erfolgen.