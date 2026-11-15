Mario Basler rettet Mann nach Verkehrsunfall auf A63

Der ehemalige Bayern-Star und TV-Experte Mario Basler hat am Freitag einen verunglückten Fahrer auf der A63 wiederbelebt und ihm das Leben gerettet. Ein Bericht über die dramatische Rettungsaktion.

Der ehemalige Profifußballer und heutige TV-Experte für den Sender Sport1, Mario Basler, hat am vergangenen Freitag eine dramatische Rettungsaktion auf der Autobahn A63 durchgeführt. Der 57-jährige Sportmoderator und Bundesliga-Analyst ist in Kirchheimbolanden zeuge eines schweren Verkehrsunfall s geworden und hat direkt eingegriffen. Seine schnellen und kompetenten Aktionen retteten einem verunglückten Autofahrer das Leben und untermauerten seinen Spitznamen als Lebensretter.

Unfallhergang und Notwendigkeit

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr vormittags, als Basler mit seinem Fahrzeug auf der A63 unterwegs war. Die Polizei ging davon aus, dass ein 59-jähriger Mann in Richtung Mainz gefahren war, als dieser mehrfach gegen die Mittelschutzplanken krachte. Im weiteren Verlauf des Geschehens kollidierte sein Wagen mit einem anderen Fahrzeug und landete schließlich im Straßengraben.

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Als wahrscheinliche Ursache für das schwere Unglück nannte die Polizei einen medizinischen Notfall des Fahrers. Die genauen Umstände und der genaue Ablauf der Ereignisse wurden von den Ermittlungsbehörden noch nicht abschließend geklärt. Basler parkte sein Fahrzeug rechts neben der Unfallstelle und stellte zunächst fest, dass der Fahrer bewusstlos war und nicht mehr atmete, obwohl seine Augen geöffnet waren.

Instinktive Hilfe und Reanimation

Sofort nachdem Basler die Schwere der Situation erkannt hatte, begab er sich auf die Beifahrerseite des beschädigten Fahrzeugs. Er versuchte zunächst, den Mann zu bewegen, erntete jedoch keine Reaktion. Kurze Zeit später schlossen sich ein oder zwei weitere Passanten an, die zusammen das Opfer aus dem Gurt schnitten und aus dem Fahrzeug zogen.

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Basler leitete daraufhin die Wiederbelebungsmaßnahmen ein und brachte den Mann an einen sicheren Ort weg vom verunfallten Wagen. Glücklicherweise besaß ein anwesender junger Mann eine Mund-zu-Mund-Beatmungsmaske. Dieser unterstützte die Wiederbelebungsversuche aktiv, was die Rettungsaktion deutlich effizienter gestaltete, bis Rettungskräfte eintrafen.

Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten

Die Notdienste erreichten den Unfallort innerhalb von zehn bis fünfzehn Minuten nach dem Eintreffen des ersten Helfers. Die örtliche Polizei und ein Krankenwagen übernahmen die Versorgung des Patienten. Basler erhielt von den behördlichen Stellen die Erlaubnis, seine Reise fortzusetzen, da der medizinische Notfall vor Ort professionell versorgt wurde.

Der verunglückte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Details über den Gesundheitszustand des Patienten oder den weiteren Verlauf seiner Behandlung erhielt Basler nicht. Die Polizei führte weiterhin ihre Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls durch, insbesondere zur Frage des medizinischen Notfalls.

Baslers Reflexionen und Kritik an Mitfahrer

Die intensive Situation beeindruckte den Fußball-Experten, der noch eine lange Strecke bis nach Braunschweig vor sich hatte. Er gab an, dass die Bilder des Unglücks ihm im Gedächtnis blieben, er sich jedoch nicht als traumatisiert fühlte. Seine Haltung zur Selbstverständlichkeit von Hilfeleistung stand im Fokus seiner nachfolgenden Überlegungen.

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Basler äußerte überraschung darüber, dass viele andere Autofahrer am Unfallort einfach weitergefahren waren. Er betonte, dass Hilfeleistung für ihn keine Überlegung wert war und zur natürlichen Reaktion gehörte. Er verstand zwar die Angst anderer Verkehrsteilnehmer, handelte aber instinktiv im Sinne des Menschenretters.