Mario und Felix Götze: Das Duell der Brüder in der Bundesliga

Mario Götze warnt seinen Bruder Felix Götze vor intensiven Zweikämpfen beim Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt und SC Paderborn in der Bundesliga. Die Geschichte der unterschiedlichen Karrieren.

Der 34-jährige Mario Götze von der Eintracht Frankfurt bereitet sich intensiv auf das kommende Bundesliga spiel gegen den SC Paderborn vor. Sein Bruder Felix, der für Paderborn aufläuft, erwartet von seinem großen Vorbild eine massive physische Präsenz. Mario selbst kündigt an, auf zahlreiche Grätschen und ein extrem intensives Spiel seinerseits vorbereitet zu sein, während er sein Lächeln behält.

Am kommenden Samstag kommt es zu einem einzigartigen Schlagabtausch der Brüder Götze. Auf der einen Seite steht Mario, der entscheidende Final-Torschütze bei der deutschen WM-Niederlage 2014 in Rio de Janeiro gegen Argentinien und fünffacher Deutscher Meister mit Borussia Dortmund und Bayern München. Auf der anderen Seite tritt Felix Götze an, der bis dato in zehn Bundesliga-Partien für Augsburg und Paderborn zum Einsatz kam.

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Unterschiedliche Wege zum Profifußball

Die Laufbahnen der beiden Brüder könnten kaum unterschiedlicher verlaufen sein, doch Mario expresses seine Bewunderung für den jüngeren Bruder. Er betont, dass jedes Talent von Felix Götze früh erkannt wurde. Es sei umso schöner zu sehen, dass er es geschafft hat, mit Paderborn als etablierter Spieler zurück in die Bundesliga zu kehren.

Mario hebt hervor, dass Felix nicht den simplen Weg eingeschlagen hat. Der Spieler definiert sich primär über seine technische Spielstärke. Es sei bemerkenswert, sich in der 3. und 2. Liga durchzusetzen, wo in vielen Mannschaften die Physis im Vordergrund steht. Felix habe langen Atem und Widerstandsfähigkeit bewiesen und sich diesen Platz hart erarbeitet.

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Rückschläge und die Zeit beim FC Bayern München

Felix durchlief die Jugendakademien von Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. In der Saison 2017/18 stand er im Kader der Münchner Profis, die den Meistertitel gewannen. Trotz der Siegermedaille sieht er sich nicht selbst als verdienten Meister. Er gab an, wenig direkten Beitrag geleistet zu haben und das Gefühl nicht als seinen Triumph empfunden zu haben, da er Einsatzminuten für eine stärkere Identifikation mit dem Titel benötigt hätte.

Nichtsdestotrotz schätzt er die Zeit beim Rekordmeister hoch ein. Er beschreibt das Training unter anderem gegen Franck Ribéry als extrem lehrreich. Nach dem Wechsel zum FC Augsburg im Jahr zuvor scheiterte der erhoffte Durchbruch. Über Stationen beim 1. FC Kaiserslautern und Rot-Weiss Essen landete Felix Götze 2024 in Paderborn.

Verletzungen und der Weg zurück in die Spitze

Erst in Paderborn entwickelte sich ein Aufwärtstrend, der 2026 den Erstliga-Aufstieg des SCP zum Ziel hat. Felix Götze beschreibt seinen Weg als nicht geradlinig. Eine schwere Hüftverletzung im Jahr 2019 und ein Haarriss im Schädelknochen 2021 warfen ihn lange zurück. In Phasen zweifelte er sogar, ob er jemals wieder in der Bundesliga spielen würde.

Es bedurfte eines hohen Engagements, um nun mit SC Paderborn 07 zurückzukehren. Zu diesem Wechsel riet ihm sein Bruder Mario. Sie besprachen stets Entscheidungen, insbesondere die Frage nach dem passenden Spielstil. Paderborn habe seit Jahren guten Fußball gespielt, was Felix ansprach. Mario betont, dass Felix sich diesen Erfolg verdient habe.

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Mentale Stärke und Vorhersage zum Duell

Mario zeigt Verständnis dafür, dass Felix lange Zeit frustriert war, nur als Bruder des Weltmeisters wahrgenommen zu werden. Er und ihre Brüder wurden überall mit Erfolgen assoziiert, für die sie nichts konnten. Besonders zu Beginn war dies mental belastend. Mit der Zeit, die jetzt zwölf Jahre zurückliegt, habe Felix jedoch physisch und mental seinen eigenen Weg erfolgreich bestreiten können.

Diese Widerstandskraft lernte Felix schon als Kind beim Fußballspielen mit den Brüdern Mario und Fabian im heimischen Garten. Als jüngerer Bruder wurde er manchmal gehänselt, musste aber lernen, sich durchzusetzen. Dies habe ihm im Beruf sehr geholfen. Zum Duell am Samstag prognostiziert Mario ein zähes Spiel, da Paderborn wenig Gegentore, aber auch wenige eigene Tore erzielt. Er tippt auf ein 1:0 für Eintracht Frankfurt.