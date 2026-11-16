Mario Vušković kehrte nach 4-Jahres-Sperre zum HSV zurück

Nach vier Jahren Doping-Sperre spielt Mario Vušković wieder für den HSV. Erfahren Sie mehr über sein Comeback, die Zweifel an der Bundesliga-Tauglichkeit und die Reaktionen der Beteiligten.

Die lange Phase der Abwesenheit ist für den kroatischen Innenverteidiger Mario Vušktoff offiziell beendet. Nach einer vierjährigen Doping-Sperre feierte er sein Comeback im Trikot des Hamburger SV. Der 25-jährige Akteur stand am 15. November im Testspiel gegen den Jugendverein Hajduk Split auf dem Feld. Dieses Datum markiert den Beginn einer neuen Ära für den Abwehrspieler, der zuvor lange um die Aufrechterhaltung seiner sportlichen Lizenz gekämpft hatte.

Ende der vierjährigen Doping-Sperre für Vušković

Die rechtliche und sportliche Isolation von Mario Vušktoff erstreckte sich über fast exakt vier Jahre. Der letzte Pflichtspiel-Einsatz des Innenverteidigers fand am 9. November 2022 statt. Seither war der Sportler keinen Fußballmannschaften zugelassen. Das DFB-Sportgericht hatte initially eine Sperre von zwei Jahren verhängt. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) reduzierte diese Frist jedoch nicht, sondern stufte die Strafe auf vier Jahre hoch. Diese Entscheidung bedeutete das Ende seiner aktiven Karrierezeit bei einem Verein.

Also read Mario Vuskovic beendet vierjährige Dopingsperre und kehrt zum HSV zurück

Während der Sperrzeit durfte sich Mario Vušktoff nur individuell mit einem Privattrainer fit halten. Er war komplett vom regulären Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Der Spieler und der Verein HSV bestritten die Dopingprobe und das daraus resultierende Ergebnis vehement. Beide Seiten legten Rechtsmittel ein, blieben jedoch ohne Erfolg. Die lange Phase der Ungewissheit und des fehlenden Mannschaftstrainings prägte die vier Jahre seiner Abwesenheit maßgeblich.

HSV-Training seit September und Spielbereitschaft

Seit September durfte Mario Vušktoff wieder mit der Mannschaft des HSV trainieren. Dies war der erste Schritt zur Wiedereingliederung in den Kader. Offiziell war der kroatische Abwehrspieler seit dem 15. November wieder spielberechtigt. Der Hamburger SV nutzte diese Gelegenheit sofort für ein Testspiel. Der Gegner war der Hajduk Split, der Jugendverein des Spielers. Das Volksparkstadion bot am Spieltag eine passende Atmosphäre für das Event.

Advertisement

54.000 Zuschauer füllten das Stadion fast vollständig. Sie waren Zeuge der Rückkehr des Innenverteidigers ins professionelle Fußballgeschehen. Mario Vušktoff absolvierte 68 Minuten auf dem Platz. Er lief einen Tag vor seinem 25. Geburtstag auf. Trainer Merlin Polzin betonte die Wichtigkeit dieses Moments für die mentale Gesundheit des Spielers. Er wollte, dass Mario wieder ein Gefühl für den Platz gewinnt.

Spielanalyse und Reaktionen von Merlin Polzin

Die Leistung von Mario Vušktoff wurde als ordentlich eingeschätzt. Der Spieler zeigte sich ballsicher und kopfballstark. Er sicherte sich viele Ballgewinne auf der Abwehrreihe. Ein negativer Punkt war das Gegentor in der 44. Minute. Der Gegner Carlos Martin konnte ihn im Eins-gegen-Eins umgehen. Mario Vušktoff verhinderte das Tor nicht, erhielt aber keine direkte Kritik. Beim Endstand von 1:1 überwog die positive Bewertung der Darbietung.

Trainer Merlin Polzin erklärte, dass der Fokus auf dem Selbstverständnis des Spielers lag. Er wollte, dass Mario frei aufspielen kann. Der Trainer betonte, dass der Spieler jahrelang keine HSV-Kleidung tragen durfte. Vier Jahre lang war er nicht mit der Gemeinschaft trainiert. Diese Isolation gilt es nun durch sportliche Integration zu heilen. Die öffentliche Rückkehr war ein wichtiger Schritt für die Wiederaufnahme.

Stärken und Schwächen im Vergleich zur Bundesliga

Mitspieler Bakery Jatta lobte die Bewältigung der schwierigen Phase. Er sagte, dass Mario das alles großartig gemeistert hat. Nach vier Jahren ohne Fußball war er körperlich bereits auf einem guten Niveau. Dies zeigt die Effektivität des privaten Trainingsprogramms. Allerdings bleibt die Einordnung in die aktuelle Spielklasse offen. Der HSV benötigt einen Top-Innenverteidiger dringend. Die Abwehr wirkt seit der Leihe von Bruder Luka Vušktoff schwach.

Advertisement

Aktueller Abwehrspieler Jordan Torunarigha und Warmed Omari strahlen wenig Sicherheit aus. Trotz dieses Bedarfs ist es vermessen, Mario Vušktoff als alleinigen Heilsbringer zu sehen. Der Spieler hat noch nie in der 1. Bundesliga gespielt. Er blickt auf 42 Spiele in der 1. Liga von Kroatien zurück. Hinzu kommen 40 Spiele in der 2. Bundesliga. Diese Erfahrung reicht für die höchste Spielklasse nicht aus. Er muss sich erst noch an die Geschwindigkeit anpassen.

Ausblick und Druck für die Zukunft des HSV-Spielers

Früherer HSV-Mitspieler Robert Glatzel vertraut voll auf die Fähigkeiten von Mario Vušktoff. Glatzel, der aktuell beim 1. FC Saarbrücken unter Vertrag steht, sagte, er traue ihm alles zu. Er sei ein absoluter Vollprofi. Er habe immer extrem viel und hart gearbeitet. Dies sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Profifußball. Die mentale Stärke ist dabei ein entscheidender Faktor.

Wichtig ist, dass der Spieler am Anfang nicht zu viel Druck macht. Er sollte nicht zu viel von sich selbst erwarten. Dann habe Glatzel keine Zweifel, dass er sein altes Niveau erreicht. Er könnte sogar darüber hinauskommen. Die nächsten Monate werden zeigen, ob Mario Vušktoff diese Entwicklung auch spielerisch bestätigen kann. Die Erwartungen im Hamburger Sportverein sind hoch, aber realistisch.