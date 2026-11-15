Mario Vuskovic beendet vierjährige Dopingsperre und kehrt zum HSV zurück

Nach Ablauf der vierjährigen Sperre wegen Epo-Dopings darf Mario Vuskovic wieder offiziell für den Hamburger SV auflaufen. Seine erste Rückkehr ins aktive Geschehen erfolgt im Testspiel.

Mario Vuskovic (24) ist seit der Nacht auf Sonntag formell wieder ein vollgültiger Fußball-Profi. Die vierjährige Sperre des Verteidigers des Hamburger SV ( HSV) wegen Epo-Doping s ist offiziell abgelaufen. Passend zu diesem Meilenstein veröffentlichte der Verein am Vormittag erste Fotos von Vuskovic im HSV -Trikot und die ersten Aussagen des Kroaten vor seinem ersehnten Comeback im Test gegen seinen Jugendklub Hajduk Split um 15 Uhr.

Ablauf der Sperre und Comeback-Status

Mit seinem ersten Einsatz in einem offiziellen Fußballspiel seit 2022 ist Vuskovic an seinem großen Ziel angekommen. "Vier Jahre sind eine lange Zeit, also habe ich unzählige Male darüber nachgedacht", sagt der Kroate, der nun wieder vollständig am Spielgeschehen teilnehmen darf. Er bezeichnet den Moment als großen Schritt für ihn, seine Familie, die Fans und den Club.

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Sportliche Integration und Fitnesszustand

Vuskovic zeigt sich von der Mannschaftsaufnahme begeistert. "Ich fühle mich wieder wie ein Teil der Mannschaft. Die anderen Jungs haben mich so aufgenommen, als würde ich schon vier Jahre mit ihnen zusammenspielen", freut sich der Abwehrmann. Besonders die emotionale Unterstützung der Kameraden hebt er hervor. Dies erleichtere ihm den mentalen Neustart erheblich nach der langjährigen Pause.

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Spiegelung im Testspiel gegen Hajduk Split

Obwohl das offizielle Pflichtspiel erst folgt, findet die erste Bewährungsprobe im Training und im Test statt. Am Anfang fiel es Vuskovic jedoch noch schwer, das Gefühl für den Platz und den Raum wiederzufinden. Insbesondere bei Übungen wie dem Elf-gegen-Elf oder dem Acht-gegen-Acht musste er sich erst wieder einfinden, wie er sich zu verhalten habe. Er habe sich jedoch wieder daran gewöhnt und fühle sich damit gut. Womit er nie ein Problem hatte, war seine Fitness. Das sah immer gut aus.

Weitere Spieltermine und mediale Aufmerksamkeit

Vuskovic darf ab sofort wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. Seit September ist er dank einer DFB-Regelung bereits wieder beim Auswärtsspiel nächsten Sonntag in Bremen dabei. "Drumherum ist natürlich noch einiges los", sagt der Fan-Liebling. "Ich möchte eigentlich nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Wir spielen schließlich als Nächstes schon das Nordderby in Bremen. Wenn wir am Dienstag in die Trainingswoche starten, wird alles wieder normal sein."