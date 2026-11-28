Nach einer vierjährigen Dopingsperre kehrte der kroatische Abwehrspieler Mario Vuskovic für den HSV zum Pflichtspiel gegen den FC Bayern München zurück. Der 25-Jährige absolvierte ein starkes Spiel und wurde emotional von der Partie überwältigt, was das Ende einer langen Zeit der Abstinenz und den Beginn eines neuen Kapitels markierte.

Mehr als vier Jahre lang musste Mario Vuskovic auf diesen Comeback-Moment warten: Der Kroate feierte gegen Bayern ein starkes Pflichtspiel-Comeback für den HSV. Nicht nur ganz Deutschland war gespannt auf diesen Auftritt, auch in seiner Heimat Kroatien fieberten zahlreiche Anhänger mit und durften sich am Ende freuen: Nach vier Jahren Dopingsperre feierte Mario Vuskovic sein Pflichtspiel-Comeback für den HSV, ließ sich dabei nichts zu Schulden kommen und war im Anschluss daran fix und fertig – vor Glück!

Als es vollbracht war und der Abpfiff ertönte, konnte sich Vuskovic nicht mehr auf den Beinen halten – so sehr hatten ihn die Partie und die damit verbundenen Emotionen geschlaucht. Der Kroate sackte in sich zusammen und ließ sich rücklings auf den Rasen fallen, dabei jubelte er erleichtert.

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„Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, war ich wie tot“, bekannte der 25-Jährige. „Da kamen alle Emotionen hoch, das hat mich natürlich sehr mitgenommen. “Für Vuskovic war der Auftritt gegen die Bayern das Ende einer langen Reise und zugleich ein Anfang. Im November 2022 war er letztmals in einem Pflichtspiel für den HSV aufgelaufen, es folgten vier lange Jahre.