Nach vier Jahren Dopingsperre steht Mario Vuskovic wieder auf dem Platz – und hält mit dem HSV gegen Bayern stand. Wie der Rückkehrer seinen besonderen Abend erlebt hat.

Nach vier Jahren Dopingsperre steht Mario Vuskovic wieder auf dem Platz – und hält mit dem HSV gegen Bayern stand. Wie der Rückkehrer seinen besonderen Abend erlebt hat.

Hamburg - Als Schiedsrichter Bastian Dankert das torlose Remis zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München abpfiff, war es für Mario Vuskovic mit der Körperspannung vorbei. Der 25 Jahre alte Kroate sank erst auf die Knie, dann ließ er sich auf den Rücken fallen. Zwei HSV-Betreuer mussten ihn nach dem Aufstehen stützen. Nach vierjähriger Dopingsperre hatte Vuskovic sein Comeback gefeiert, inklusive der Nachspielzeit 93 Minuten lang gerackert.

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Der Mann mit der Nummer 44 war ein Gewinn für sein Team und als Abwehrchef maßgeblich am Punktgewinn des Hamburger Fußball-Bundesligisten gegen den Rekordmeister beteiligt.