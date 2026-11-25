HSV-Verteidiger Mario Vuskovic absolviert nach vierjähriger Doping-Sperre sein Comeback auf der Bank. Trainer Merlin Polzin plant einen Einsatz gegen Bayern München.

Der Hamburger Sport-Verein ( HSV) erhält mit Mario Vuskovic einen wichtigen Kaderplayer zurück auf das Spielfeld. Nach vier Jahren Unterbrechung saß der 25-jährige kroatische Verteidiger erstmals wieder auf der Ersatzbank, was 1474 Tage nach seiner letzten Kader-Nominierung geschah. Obwohl er im 0:4-Heimderby gegen Werder Bremen noch nicht eingesetzt wurde, steht sein offizieller Platz-Return direkt vor der Tür.

Vuskocic kehrt nach 1474 Tagen zurück

Mario Vuskovic stand am letzten Wochenende in Bremen auf der Bank, erhielt jedoch keine Spielzeit. Trainer Merlin Polzin entschied sich beim 0:3-Rückstand gegen ein Risiko für die Einsatzplanung. Dennoch markiert diese Nominierung den fundamentalen Wendepunkt für den Kroaten, der nach einer langen Pause nun wieder Teil des aktiven Kaders ist. Die Atmosphäre um den Spieler zeigt, dass er mental und physisch bereit für die Rückkehr in den Profifußball ist.

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Mangel an Abwehrspielern drängt Vuskovic vor

Die Personalnot im Hamburger Kader, speziell in der Defensive, macht den 25-Jährigen zu einem favorisierten Kandidaten für Spielminuten. In Bremen fehlten bereits Jordan Torunarigha wegen einer Hüfte-Verletzung sowie Shafiq Nandja, der unter Rückenproblemen litt. Zusätzlich musste Miro Muheim wegen einer Wadenverletzung pausieren. Diese Lücken zwingen die Mannschaftsleitung, flexibel zu reagieren und den kroaten Abwehrspieler in den Focus zu rücken, um die defensive Stabilität zu sichern.

Fitness und Führungsqualitäten überzeugen

Die Vorbereitung auf das Comeback verlief erfolgreich, wie das Testspiel gegen Hajduk Split mit einem 1:1-Endstand zeigte. Vuskovic präsentierte sich dort zweikampfstark und fit. Auch während des Aufwärmens in Bremen feuerte er seine Mitspieler lautstark an. Mit dem Wegfall von Führungsspielern wie Remberg, Poulsen und Sambi Lokonga fehlen dem Team erfahrene Impulse, die Vuskovic nun kompensieren soll. Seine Erfahrung und seine Lautstärke auf dem Platz könnten entscheidend sein.

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Bayern München stellt HSV vor große Herausforderung

Am kommenden Samstag um 15:30 Uhr steht das nächste Spiel gegen Rekordmeister Bayern München an. Diese Begegnung gilt als echte Prüfung für den HSV und Vuskovic. Die Münchner haben in zehn Spielen bereits 30 Tore erzielt und zeigen sich offensiv stark. Dennoch gibt es Entwarnung bei den Münchenern, da mehrere Schlüsselspieler nicht zur Verfügung stehen. Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari fehlen aufgrund von Verletzungen oder anderen Gründen.

Bayern ohne zahlreiche Offensivkräfte

Diese fünf genannten Starspieler der Bayern sind für 17 der gesamten 30 Treffer verantwortlich gewesen. Das Fehlen dieser Akteure schwächt die Angriffsstärke des Gegners signifikant. Auch Jamal Musiala, der nach wochenlanger Pause noch nicht wieder seine volle Stärke hat, stellt weniger Gefahr dar. Diese Umstände verbessern die Chancen des HSV, trotz der defensiven Engpässe Punkte zu holen. Vuskovic kann nun seine Leistung unter Beweis stellen und einen wichtigen Beitrag zur Abwehrleistung leisten.

Ausblick auf das kommende Spiel am Samstag

Die Kombination aus personalen Engpässen beim HSV und dem Wegfall wichtiger Angreifer bei den Bayern schafft ein ungewöhnliches Szenario. Trainer Merlin Polzin nutzt die verfügbaren Kräfte strategisch aus, um das beste Resultat zu erzielen. Für Mario Vuskovic ist dies die große Chance, sich nach vierjähriger Doping-Sperre endgültig im Profikampf zu etablieren. Sein Einsatz am Samstag wird zeigen, ob er sofortigen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann.