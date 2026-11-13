Mario Vuskovic kehrt nach vierjähriger Dopingsperre beim HSV zurück

Mario Vuskovic beendet seine vierjährige Sperre und startet sein Comeback bei HSV gegen Hajduk Split. Das Freundschaftsspiel im Volkspark erwartet über 50.000 Zuschauer.

Die lange Wartezeit ist vorbei: Mario Vuskovic tritt am Sonntag sein Comeback als Profifußballer an, nachdem seine vierjährige Dopingsperre am Wochenende endete. Der vierundzwanzigjährige Kroate wird beim Freundschaftsspiel des Hamburg er SV gegen Hajduk Split im Volkspark erwartet, wo die Veranstalter von mehr als fünfundfünfzigtausend Zuschauern ausgehen. Dieses emotionale Ereignis markiert das Ende einer schweren Phase für den Angreifer, der nun die volle Unterstützung der Fangemeinschaft erhält.

Komplettes Übertragungsprogramm und Startzeit

Das begehrte Spiel findet am Sonntag um exakt dreizehn Uhr fünfzehn Uhr statt. Die live Übertragung der Partie erfolgt zunächst auf dem offiziellen YouTube-Kanal des HSV. Zusätzlich schaltet Sky Sport in den Sendern Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga live ein. Fans können dem Geschehen im Volkpark auch über den Livestream auf skysport.de folgen. Diese breite mediale Abdeckung unterstreicht das große öffentliche Interesse an der Rückkehr des Spielers.

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Danksagung der Vereinsführung an die Fans

HSV-Vorstand Eric Huwer betonte bei der Vorstellung des Spiels, dass das Event vor allem den Anhängern des Vereins gewidmet ist. Es biete die ideale Gelegenheit, um ein deutliches Dankeschön auszusprechen. Huwer verwies darauf, dass die Fans einen immens großen Anteil daran hatten, wie sehr der gesamte Club Mario Vuskovic in den vergangenen vier Jahren unterstützen konnte. Nur mit diesem massiven Rückhalt sei dies möglich gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende. Diese Worte spiegeln die enge Bindung zwischen dem Spieler und dem Stamm der Anhänger wider, die ihn auch in schwierigen Zeiten begleiteten.

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Trainingsplanung und psychische Vorbereitung

Trainer Merlin Polzin versicherte, dass die aktuelle Trainingswoche explizit auf Vuskovic zugeschnitten ist. Er erklärte, dass die Belastung nach den freien Tagen am Anfang der Vorbereitung noch nicht vollständig spürbar sei, aber sich gegen Ende der Woche vollständig einstelle. Der dreißigjährige Coach freute sich sehr auf das Event und betonte, dass es nicht darum gehe, maximalen Druck auf den Spieler aufzubauen. Stattdessen solle die Rückkehr genossen werden. Die genaue körperliche Verfassung lässt sich jedoch nach zwei Monaten im Teamtraining noch nicht präzise einschätzen. Polzin认为, dass es schwierig ist, vorherzusagen, welche emotionalen und psychologischen Reaktionen das Spiel auslösen wird.

Statistik und Umfeld der kroatischen Community

Die Zahl der erwarteten Gäste aus Kroatien beläuft sich auf rund fünfhundert Fans. Darüber hinaus rechnen die Organisatoren mit gut tausendzweihundert Mitgliedern der kroatischen Community aus Hamburg und dem Umland. Auch die Familie von Vuskovic wird anwesend sein, darunter sein Vater Daniel und seine Mutter Sanja. Sein jüngerer Bruder Luka Vuskovic, der bei Brighton aktiv ist, äußerte, dass die Rückkehr für die gesamte Familie sehr bedeutsam sei. Für den Protagonisten selbst stelle dies jedoch eine noch intensivere Erfahrung dar. Diese persönliche Dimension fügt sich in die öffentliche Inszenierung der Rückkehr ein und zeigt die starke familiäre Unterstützung.