Mario Vuskovic beendet nach 1467 Tagen die Doping-Sperre und kehrt zum Hamburger SV zurück. Das Comeback gegen Hajduk Split markiert den Auftakt zu seiner Profikarriere nach der EPO-Strafe.

Der Hamburger SV feiert am kommenden Sonntag die Rückkehr von Mario Vuskovic in den Profifußball. Der 24-jährige Innenverteidiger steht nach einer viereinhalbjährigen Pause wieder auf dem Platz und läuft beim Freundschaftsspiel gegen seinen Heimatverein Hajduk Split für die Hanseaten auf. Die Sperre wegen EPO -Dopings ist am 15. November offiziell abgelaufen, was diesen Tag zu einem historischen Moment in der Karriere des Kroaten macht.

Ende der Sperre nach 1467 Tagen Pause

Mario Vuskovic absolvierte am Sonntag sein erstes offizielles Spiel seit 1467 Tagen. Zuvor hatte der Verein dem Spieler vier Jahre lang die Stange gehalten, obwohl er aufgrund der Verfehlung gesperrt war. Fans hatten das erste Training des Defensivspielers bereits im September live verfolgen können. Nun steht das lang erwartete Comeback im Volksparkstadion bevor, wo der HSV mit mehr als 50.000 Zuschauern rechnet. Dieser massive Andrang unterstreicht das immense Interesse an der Wiedergeburt des Talents.

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Trainer Merlin Polzin warnt vor Leistungsdruck

Trainer Merlin Polzin betonte in den Vorbereitungen, dass er den Zustrom an Erwartungen carefully steuern möchte. Er erklärte, dass es ehrlicherweise schwer einzuschätzen sei, wie sich Vuskovic präsentieren wird. Polzin fügte hinzu, dass keine künstliche Belastung aufgebaut werden soll, da der Spieler sich selbst bereits unter größten Stress setzt, um gut zu performen. Zusätzlich werde das Aufgebot durchスカウター und Beobachter aus dem Umfeld ergänzt, was die Atmosphäre weiter intensiviert. Der Fokus liegt darauf, den Prozess natürlichen Verlaufen zu lassen, ohne die sportliche Entwicklung durch externe Erwartungshaltungen zu behindern.

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Bruder Luka sieht Potenzial für Top-Niveau

Luka Vuskovic, der heute für Brighton & Hove Albion spielt, äußerte sich zur Bedeutung des Events. Für die Familie ist die Rückkehr des Bruders emotional von großer Tragweite. Er ist jedoch überzeugt, dass Mario seine frühere Klasse wieder erreichen wird. Der ehemalige Topspieler soll in der Lage sein, auf seinem bisherigen Niveau anzuknüpfen. Die Unterstützung durch die Familie bietet dem Verteidiger ein stabiles Fundament, um die psychologischen Hürden nach der langjährigen Abwesenheit zu überwinden.

Ausblick auf die Bundesliga-Saison

Theoretisch könnte Mario Vuskovic für den HSV nach der Länderspielpause wieder in der höchsten deutschen Spielklasse auflaufen. Ein möglicher Einsatzdatum wäre das Nordderby, ein Spiel, das im Stadion von Werder Bremen stattfindet. Trainer Polzin erklärte jedoch, dass keine Sonderbehandlung erfolgen wird. Der Spieler muss sich fortan mit den anderen Akteuren auf seiner Position messen. Einsätze sind strikt an geleistete Leistungen gekoppelt, unabhängig von der historischen Bedeutung des Comebacks.