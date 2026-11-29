Joshua Kimmich sah rot, der FC Bayern schwächelt weiter. Der HSV präsentierte sich stabil. Mario Vuskovic hätte sich fast noch die Krone aufgesetzt.

Joshua Kimmich sah rot, der FC Bayern schwächelt weiter. Der HSV präsentierte sich stabil. Mario Vuskovic hätte sich fast noch die Krone aufgesetzt. Er sank zu Boden und legte sich einmal lang auf den durchpflügten Rasen.

Es gab andere Themen beim 0:0 des Hamburger SV gegen den FC Bayern München als die Rückkehr Mario Vuskovics. Aber für ihn selbst wird dieser 28. November 2026 ein besonderer Tag bleiben. Kaum auszumalen, was im Volksparkstadion passiert wäre, hätte der kroatische Innenverteidiger etwas mehr Kraft hinter seinen Kopfball in der 92.

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Minute bekommen – und den Siegtreffer erzielt. Der harmlose Versuch wurde Jonas Urbigs leichte Beute. Dass Vuskovic überhaupt einmal wieder bei einem Spiel gegen die Bayern auf dem Rasen stehen würde, hätte vor ein paar Monaten wahrscheinlich kaum jemand gedacht. Um seinen Arbeitstag mal vom rechtlichen und moralischen Ballast zu befreien: Mario Vuskovic hatte als mittleres Glied der Dreierkette aufmerksam verteidigt.