Marion Ziegler ist tot: legendäre Filmproduzentin stirbt mit 82

Die einflussreiche deutsche Filmproduzentin Marion Ziegler ist im Alter von 82 Jahren in Berlin verstorben. Ihre Karriere war geprägt von zahlreichen Preisen und erfolgreichen Produktionen.

Die erfolgreiche Film- und Fernsehproduzentin Marion Ziegler ist unerwartet verstorben. Sie starb am vergangenen Sonntag im Alter von 82 Jahren in Berlin. Dies bestätigte ein Sprecher der Ziegler Film GmbH gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits die Boulevardzeitung Bild über den Tod der Industriemacherin berichtet. Der Verlust wird im deutschen Medienkreis als großer Ausfall gewertet.

Eine herausragende Karriere im deutschen Medienwesen

Marion Ziegler, am 8. März 1944 in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt geboren, gilt als eine der einflussreichsten Figuren im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Im Laufe ihrer mehr als fünfzig Jahre dauernden Karriere hat sie zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten. Dazu gehören unter anderem der Deutsche Filmpreis, der International Emmy und der Grimme-Preis. Ihre Arbeiten wurden international und national gleichermaßen gewürdigt.

Also read Filmproduzentin Regina Ziegler stirbt mit 82 Jahren

Besonders hervorzuheben sind ihre Erfolge für ihr gesamtes Lebenswerk. Im Jahr 2012, aber auch 2016 und 2018, wurden ihr namhafte Preise für ihr Lebenswerk verliehen. Dies unterstreicht ihre langjährige Bedeutung und ihren bleibenden Eindruck auf das kulturelle Leben. Sie war nicht nur Produzentin, sondern auch eine Schlüsselfigur bei der Förderung talentierter Kollegen.

Produktionen und Zusammenarbeit mit renommierten Regisseuren

Zu den wichtigen Personen, die Ziegler unterstützte oder mit denen sie zusammenarbeitete, gehörten Regisseure wie Rainer Werner Fassbinder. So produzierte sie dessen Werk Rückkehr nach Montauk. Auch die Zusammenarbeit mit Ulrich Schamoni bei Chapeau Claque war ein Bestandteil ihres Schaffens. Wiederholt produzierte sie Filme ihres zweiten Ehemanns, des Regisseurs Wolf Gremm. Dazu gehört unter anderem Fabian. Diese Projekte zeigten ihre Bereitschaft, auch persönliche und berufliche Grenzen zu überschreiten.

Advertisement

Neben dem Kino war sie für zahlreiche TV-Hits verantwortlich. Zu ihren bekanntesten Produktionen für das Fernsehen zählen Weissensee für das ARD. Dieses Drama wurde zu einem großen Erfolg und erlangte hohe Zuschauerzahlen. Weitere erfolgreiche Serien waren Familie Bundschuh und Kommissarin Heller, beide für das ZDF produziert. Diese Serien prägen das deutsche Fernsehbild bis heute.

Der mühevolle Weg zum Erfolg

Die Produzentin machte auch im hohen Alter weiterhin fleißig weiter. Sie zeigte sich bis zuletzt engagiert und aktiv in der Branche. Vor zwei Jahren sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: Es warten noch so viele wunderbare Projekte darauf, realisiert zu werden. Dies zeigt ihre unerschütterliche Leidenschaft für das Medium Film.

Der Weg zum Erfolg war allerdings nicht einfach, wie sie 2017 in ihrer Autobiografie Geht nicht, gibt es nicht schrieb. In diesem Buch berichtete sie von den Herausforderungen, denen sie begegnet war. 1973 kündigte sie ihre Festanstellung und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Dieser mutige Schritt markierte den Beginn ihrer unabhängigen Karriere, die sie zu einer Legende werden ließ. Ihr Erbe bleibt erhalten durch ihre vielen Werke und die Inspiration für zukünftige Generationen von Produzenten.