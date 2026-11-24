Marisa Burger endet nach mehr als zwei Jahrzehnten ihre Rolle als Miriam Stockl in der ZDF-Serie. Ab 2027 kehrt die Schauspielerin auf die Theaterbühne in Hamburg zurück.

Marisa Burger hat ihre langjährige Hauptrolle in der bekannten ZDF -Krimiserie Die Rosenheim-Cops beendet. Nach einer Karriere von über 20 Jahren ist die Schauspielerin mit Oktober 2025 aus der Serie ausgeschieden. Die Rolle der Sekretärin Miriam Stockl, die sie über einen langen Zeitraum verkörperte, wurde nun endgültig abgeschlossen.

Karriereentwicklung und frühe Rollen

Bereits nach dem Abitur entschied sich Marisa Burger für das Schauspiel und absolvierte eine Ausbildung in München. Sie stand zunächst auf den Theaterbühnen der bayerischen Hauptstadt, bevor sie 1993 ihre erste Filmrolle in Der Nacht des Photographen erhielt. In den Jahren 1995 und 1996 folgten Nebenrollen in der ZDF-Krimiserie Derrick, was den Grundstein für ihre weitere Laufbahn legte.

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Vielfalt neben der Serienarbeit

Neben ihrer Arbeit für Die Rosenheim-Cops spielte Marisa Burger in vielen weiteren Produktionen mit. Dazu gehören Auftritte in Der Bulle von Tölz aus dem Jahr 1997, Folgen von SOKO München sowie einem Rosamunde-Pilcher-Film. 2008 übernahm sie die Hauptrolle in dem Drama Baching, was ihre schauspielerische Bandbreite unterstrich. Im Jahr 2015 trat sie in der Komödie Weihnachts-Männer auf, die auf dem italienischen Film La banda dei Babbi Natale basiert.

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Wechsel zurück ins Theater

Ab dem 27. Februar 2026 wird Marisa Burger vorerst nicht mehr vor der Kamera für das Fernsehen stehen. Stattdessen kehrt sie auf die Theaterbühne zurück. In Hamburg ist sie in dem Stück Kleine Verbrechen unter Liebenden zu sehen. Dieser Schritt markiert einen neuen Abschnitt in ihrer Karriere, der den Fokus wieder auf die Live-Theaterarbeit legt.

Fazit und kultureller Kontext

Der Ausstieg aus der Serie endet eine Ära, die über zwei Jahrzehnte umfasste. Die Schauspielerin verabschiedet sich mit einer klaren Weichenstellung hin zur klassischen Theaterarbeit. Dies zeigt den Wandel ihrer beruflichen Präsenz im deutschen Fernsehen. Die Rolle der Miriam Stockl bleibt dabei ein zentraler Bestandteil ihres Schaffens. Die Serie selbst bleibt eine feste Größe im ZDF-Programm. Die Zukunft der Produktion wird ohne die langjährige Mitarbeiterin gestaltet.