Die letzte „Rosenheim Cops“-Folge mit Marisa Burger hat am Dienstag (24. November) viele Reaktionen hervorgerufen. So urteilen die Fans der ZDF-Serie über den Abschied der Figur Miriam Stockl.

Die letzte „Rosenheim Cops“-Folge mit Marisa Burger hat am Dienstag viele Reaktionen hervorgerufen. So urteilen die Fans der ZDF-Serie über den Abschied der Figur Miriam Stockl.

„Die Rosenheim-Cops“: Marisa Burger verabschiedet sich tränenreich „Es gabat a Leich. “ Den berühmten Spruch, mit dem Miriam Stockl in „Die Rosenheim-Cops“ zur Kultfigur wurde, sagt sie noch ein letztes Mal. Dann reist sie mit ihrem „australischen Ritter Tom“ , der sie extra aus Rosenheim abholt, nach Melbourne. Ein Überraschungsfest gibt es aber natürlich noch.

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„Servus Stockl“, brüllen ihre nun ehemaligen Kollegen vom Revier im Chor und „Frau Stockl“ steigen die Tränen in die Augen, sodass sie nur noch sprachlos nicken kann. Dann ist ihre Zeit bei den, allerdings offenbar nicht angemessen genug. Unter einem Beitrag zur Folge auf dem offiziellen Instagram-Account der „Rosenheim Cops“ wütet eine Userin beispielsweise: „Ich fand den Abschied ziemlich jämmerlich. Viel zu kurz.