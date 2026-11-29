Für Marisa Burger ist offiziell Schluss! Ihre Abschiedsfolge bei den 'Rosenheim-Cops' kam bei einigen Fans nun aber überhaupt nicht gut an.

zu sehen. Nach 25 Jahren verabschiedete sich die Schauspielerin in der Folge "Es gabat an Abschied" von ihrer Paraderolle. Wieberichtet, schalteten am 24. November 2026 um 19:25 Uhr stolze 4,45 Millionen Menschen ein.

Der Gesamtmarktanteil lag bei 21,0 Prozent. Damit erreichte die Krimiserie ihre höchste Zuschauerzahl seit Jahren und stellte zugleich einen neuen Jahresbestwert für 2026 auf. Doch trotz des großen Interesses waren längst nicht alle Zuschauer mit dem Ende der Folge zufrieden: Vor allem die Art und Weise, wie sich die beliebte Figur verabschiedete, sorgte bei einigen Fans für Frust und Enttäuschung.machten mehrere Fans ihrem Ärger über Miriams letzte Szenen Luft.

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"Der Abschied war viel zu kurz. Stockl hätte etwas mehr verdient", schrieb eine Nutzerin. Eine andere kommentierte: "Es war so traurig. Fand aber die direkte Abschiedsszene viel zu kurz für eine so tolle Schauspielerin.