Marius Borg Høiby verdienst sich während der Haftzeit das Geld als Tischler. Sein Anwalt Alexander Greaker bestätigt die Maßnahme der Rehabilitation auf Gut Skaugum.

Marius Borg Høiby, der älteste Sohn der norwegischen Königin Mette-Marit, hat seine tägliche Routine in der Untersuchungshaft erheblich verändert. Der 29-jährige Prinzengatte arbeitet derzeit als Tischler und nutzt die Zeit auf dem Anwesen der Königsfamilie für handwerkliche Tätigkeiten. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Wandel im Lebensalltag des Thronfolgers, der wegen schwerwiegender Straftaten inhaftiert ist.

Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Alexander Greaker, bestätigte am Montag die neue Tätigkeit gegenüber dem norwegischen Sender TV2. Greaker betonte, dass die Arbeit an der Werkbank ein zentraler Bestandteil der Rehabilitationsmaßnahmen für Høiby ist. Der Angeklagte kommt nach Berichten seines Anwalts gut mit der neuen Struktur im täglichen Leben zurecht und zeigt sich motiviert, den Freiraum für konstruktive Zwecke zu nutzen.

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Rehabilitation durch handwerkliche Arbeit

Die Integration in das Leben hinter Gittern erfolgt unter strengen Auflagen. Marius Borg Høiby verbringt seine Untersuchungshaft auf Gut Skaugum, dem privaten Wohnsitz der norwegischen Königsfamilie bei Oslo. Für seine Arbeit muss er eine nahegelegene Holzwerkstatt aufsuchen, die sich nicht weit von seiner Wohnung innerhalb des Anwesens befindet. Dabei trägt er kontinuierlich eine elektronische Fußfessel, die seine Bewegungsfreiheit überwacht.

Auch wenn er sich im Rahmen der Haftbedingungen frei in den Werkräumen bewegen kann, bleibt er nicht völlig frei. Die Kombination aus traditioneller Königshof-Architektur und moderner Überwachungstechnik definiert den aktuellen Alltag. Diese Maßnahme dient dazu, ihn strukturell an das Leben außerhalb der Haft vorzubereiten, während die rechtlichen Verfahren gegen ihn noch anhängig sind.

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Anwalt erklärt Motivation und Rechtslage

Der Grund für die intensive Beschäftigung liegt in der Strategie des Verteidigungsteams um Alexander Greaker. Bereits im Oktober erklärte der Anwalt, dass Høiby den Willen hege, wieder zu arbeiten und die Zeit der Untersuchungshaft sinnvoll zu gestalten. Seitdem ist die Motivation des Häftlings gewachsen, eine konkrete und sinnstiftende Stelle zu finden. Greaker erklärte den Wandel in der Haltung seines Mandanten damit, dass sich die Situation nicht mehr so prekär angefühlt habe wie vor vier Wochen.

Die rechtliche Grundlage für seine Inhaftierung bilden im Sommer ausgesprochene Urteile wegen zahlreicher Straftaten. Dazu gehören nach norwegischem Recht zwei Fälle von Vergewaltigung. Das Gericht verhängte gegen ihn eine Haftstrafe von vier Jahren. Allerdings ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig, da Høiby gegen mehrere Punkte in das Berufungsverfahren gegangen ist. Die nächste gerichtliche Entscheidung über die Fortdauer der Haft steht bereits für kommenden Montag an.

Auswirkungen auf den Alltag in Norwegen

Die norwegische Königsfamilie, angeführt von König Haakon und Königin Mette-Marit, beide 53 Jahre alt, beobachtet die Entwicklung auf Gut Skaugum. Der Wohnsitz der Familie dient derzeit als Kulisse für diese ungewöhnliche Untersuchungshaft. Høibys Entscheidung, der Verlängerung der Haft zuzustimmen, wurde als taktischer Schritt gewertet, um die rechtliche Position zu stabilisieren, während er sich andererseits rehabilitierend zeigt.

Bis zur nächsten Hauptverhandlung, die im Februar stattfinden soll, wird sich der Alltag des 29-Jährigen durch Holzarbeit, Hobel und Handarbeit bestimmen. Die Öffentlichkeit in Norwegen und international verfolgt den Fall mit großem Interesse, da hier Königshaus und Justizsystem aufeinandertreffen. Der Fall zeigt zudem, wie moderne Haftstrafen und Überwachungstechnologien in traditionellen monarchischen Strukturen angewandt werden können.