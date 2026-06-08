Marius Borg Høiby beantragt Haftentlassung wegen kranker Mutter Mette-Marit

Marius Borg Høiby, der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, beantragt erneut seine Entlassung aus der Untersuchungshaft, um seiner an Lungenfibrose erkrankten Mutter beizustehen. Das Gericht entscheidet am Montag.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) leidet an einer schweren Lungenfibrose und wartet auf eine lebensrettende Lungentransplantation. Täglich könnte der Anruf kommen, dass eine passende Spenderlunge gefunden wurde.

In diesem entscheidenden Moment würde sich ihre Familie um sie versammeln, um sie zu unterstützen. Doch einer ihrer Söhne könnte fehlen: Marius Borg Høiby (29), ihr erstgeborener Sohn aus einer früheren Beziehung, sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Ihm werden rund 40 Straftaten vorgeworfen, darunter Verstöße gegen Kontaktverbote und Gewaltdelikte. Am nächsten Montag soll das Urteil fallen.

Angesichts des kritischen Gesundheitszustands seiner Mutter hat Marius erneut einen Antrag auf Entlassung aus der U-Haft gestellt - bereits zum vierten Mal. Bisher haben die Gerichte alle Anträge abgelehnt, da die Flucht- und Wiederholungsgefahr als hoch eingestuft wird. Nun versucht er es mit einer neuen Begründung: Er möchte seiner kranken Mutter beistehen, insbesondere am 17. Mai, wenn Kronprinz Haakon (52) und Mette-Marit an einer offiziellen Veranstaltung in Oslo teilnehmen.

Die Kronprinzessin ist auf eine Nasenbrille angewiesen, über die sie Sauerstoff erhält. Ob das Gericht diesem Antrag stattgeben wird, ist fraglich. Die Strafvollzugsverwaltung hat bereits zugesagt, Marius für wichtige Termine wie ärztliche Gespräche unter polizeilicher Begleitung Freigang zu gewähren.

Allerdings wäre er damit keine tägliche Unterstützung für seine Mutter. Die rechtliche Lage in Norwegen sieht vor, dass Untersuchungshaft nur so lange aufrechterhalten wird, wie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehören dringender Tatverdacht sowie Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr. Eine Entlassung ist nur in besonderen Einzelfällen möglich, etwa bei gesundheitlichen Problemen oder veränderten Umständen, wenn mildere Maßnahmen ausreichen.

In Norwegen entscheidet nicht der gesellschaftliche Status über eine Haftentlassung, sondern die konkrete rechtliche Situation. Marius hat jedoch alle bisherigen Kontaktverbote ignoriert - laut Polizei rund 2000 Mal. Selbst mit einer Fußfessel könnte er erneut Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufnehmen, die als Hauptbelastungszeugin gilt. Diese Frau, bekannt als 'Frau aus dem Frogner-Viertel', soll laut der norwegischen Zeitung 'Nettavisen' eine Entlassung von Marius befürworten.

Ihre Anwältin Mette Yvonne Larsen wollte dies jedoch nicht kommentieren. Der vorläufige Gerichtstermin für den neuen Haftantrag ist für 13 Uhr angesetzt, wobei sich der Zeitpunkt noch ändern kann. Marius wird persönlich vor Gericht erscheinen. Am Sonntag erhielt er Besuch von seiner Mutter Mette-Marit, seinem Halbbruder Prinz Sverre Magnus (20) und anderen Familienmitgliedern.

Die Situation ist emotional aufgeladen: Einerseits steht die Gesundheit der Kronprinzessin auf dem Spiel, andererseits müssen die rechtlichen Prinzipien gewahrt bleiben. Die norwegische Justiz steht vor einer schwierigen Abwägung. In den sozialen Medien und in der Öffentlichkeit wird der Fall kontrovers diskutiert. Viele fordern Milde für Marius, während andere auf die Einhaltung der Gesetze pochen.

Die Entscheidung des Gerichts wird mit Spannung erwartet. Sollte Marius freikommen, könnte er seine Mutter in dieser schweren Zeit unterstützen - doch das Risiko weiterer Straftaten bleibt bestehen. Die Justiz muss einen Weg finden, der sowohl dem Leiden der Familie als auch der Sicherheit der Gesellschaft gerecht wird. Die Verhandlung am Montag wird zeigen, ob das Gericht den besonderen Umständen Rechnung trägt oder an der bisherigen Linie festhält





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mette-Marit Marius Borg Høiby Untersuchungshaft Lungenfibrose Norwegen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Björn Borg in seiner Autobiografie: „Krebs kann man nicht wegtrainieren“Björn Borgs Autobiografie ist so kontrolliert wie sein Tennis. Das funktioniert als Zeitdokument, als Selbstporträt wirkt das Buch hingegen oft so distanziert wie der Schwede selbst stets rüberkam.

Read more »

Trotz U-Haft: Marius Borg Høiby darf zu Mutter Mette-MaritKronprinzessin Mette-Marit in Not: Sohn Marius Borg Høiby erhält Haftausgang, um seine kranke Mutter zu sehen.

Read more »

Darf Marius Borg Høiby wegen Mama Mette-Marit nun doch aus dem Gefängnis raus?Marius' neuer Antrag auf Haftentlassung wurde abermals abgelehnt. Jetzt darf der Sohn der Kronprinzessin unter Aufsicht vielleicht doch das Gefängnis für ein Treffen verlassen.

Read more »

Prinzessin Mette-Marit eilt zu Sohn Marius – trotz schlechtem GesundheitszustandDie Ehe von Prinz Haakon und Prinzessin Mette-Marit begann bodenständig, ja beinahe wie im Märchen. Doch obwohl die Norwegen-Royals bis heute fleißig lächeln und winken, hat ihr Image einen Knacks bekommen. Die größte Hoffnung: Tochter Ingrid Alexandra.

Read more »